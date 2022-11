Gyirmót FC Győr–FC Ajka

Alcufer Stadion, 13.00. V.: Katona.

Az elmúlt fordulóban Tiszakécskéről hozta el a pontokat a pályaválasztó, most a hazai mérlegen szeretne javítani.

– Az Ajka az elmúlt években rendre megnehezítette a játékunkat, ezért is komolyan kell vennünk az összecsapást. Edzőcsere volt náluk, ezáltal a játékosaik is fokozottan bizonyítani akarnak majd. Nagyon nehéz, brusztolós mérkőzésre számítok. Ismét nehéz erőpróba elé nézünk, hiszen rövid időn belül három meccs vár ránk, de ebben az erőltetett menetben szeretnénk pozitív eredményeket elérni – mondta Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője.