Mint arról beszámoltunk, a koroncói Tutti JK versenyzője, Gyertyás Róza és a győri Széchenyi ESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd is aranyérmes lett a szarajevói U23-as Európa-bajnokságon. Utóbbi versenyző eredménye nem akkora meglepetés, hiszen 2019 és 2020 után lett ismét Európa-bajnok az U23-asok között, összességében pedig már a hetedik EB-aranyát szerezte meg a különböző korosztályokban.

Az 52 kg-ban induló Gyertyás Róza viszont pályafutása legjobb eredményét érte el, és mint azt lapunknak elmondta: még mindig nem igazán fogta fel, hogy megnyerte a kontinenstornát.

„A múlt hónapban nyertem egy Európa-kupát, az mindenképpen optimizmussal töltött el, de arra nem is gondoltam, hogy most is nyerni tudok – kezdte Gyertyás Róza. – Nagyon nagy az öröm, de még felfoghatatlan ez az egész. Utoljára négy éve, még ifiben voltam érmes. Most úgy mentem ki az EB-re, hogy jó lenne pontszerző helyen végezni. Bevallom, a mérlegelésnél mikor megláttam az ellenfeleket, a legjobbakat, a legnagyobb esélyeseket, arra gondoltam, hogy gyengébb vagyok náluk, de aztán arra fókuszáltam, hogy meccsről meccsre haladjak, és abban bíztam, hogy azért lesz keresnivalóm.”

A koroncóiak versenyzője fokozatosan lendült bele a versenyzésbe, ami tehát annak volt köszönhető, hogy mindig csak a következő mérkőzésre koncentrált.

„Az első ellenfelemmel szemben tudtam, hogy képes vagyok győzni, de akkor sem arra gondoltam, mi lesz, mi lehet a folytatásban. A lényeg, hogy mindig az adott meccsen legyek túl sikerrel. Nagyon boldog voltam, mikor bejutottam a döntőbe, mert azzal biztos volt az érem. Ha buktam volna az elődöntőt, utána még kellett volna a bronzért küzdenem. Ilyen volt már korábban, de végül ötödik lettem. A finálé belülről is nagyon izgalmas volt. Először úgy volt, ellenfelem ippont ért el, de a videózás után szerencsére kisebb értékű dobásnak minősítették. Tudtam, hogy menni kell előre, nem volt mit veszítenem. Kicsit megijedtem, hogy az én ipponomat is visszanézik, de szerencsére nem így történt” – mesélte Gyertyás Róza, aki idén már nem áll versenyen tatamira, kicsit szeretné megélni és kiélvezni ezt a sikert.

Ami a jövőt illeti, arra sem nagyon gondol még a dzsúdós. Hogy a párizsi olimpiát célkeresztbe vette-e, arról így beszélt a közszolgálati egyetemen tanuló Gyertyás Róza: „A súlycsopor- tomban Pupp Réka az első szá- mú versenyző, őt nem könnyű legyőzni. Korábban a súlycsoportváltás is szóba került, de az 57 kilóhoz erősödnöm kellene, ráadásul most jönnek a sikerek ebben a kategóriában is, így még sok a nyitott kérdés. Jövőre még az U23-as versenyeken indulok, de várhatóan a felnőttek között is tatamira állok.”

A végére lett a legjobb

Sipőcz Richárd így nyilatkozott a győzelem után: „Természetesen nagyon boldog vagyok, aranyérmet szerezni mindig óriási élmény, nincs igazán nagy különbség, hogy az elsőt, a másodikat vagy a hetediket szerzi az ember. Tőlem talán el is várják ezt, de ez inkább motivál engem. Bevallom, az első két küzdelemben még nem éreztem magam igazán jónak, de ahogy haladt előre a nap, úgy jöttem lendületbe, a döntőre pedig a legjobb formába kerültem.”