Veretlenül vezeti a labdarúgó NB II-t a Pécsi MFC, amelynél nyáron a 40 éves Weitner Ádám vette át az irányítást. Weitnerre még jól emlékezhetnek a megye sportbarátai, ugyanis játékos pályafutása során szerepelt többek között két-két ciklusban az ETO-ban és Gyirmóton, valamint játszott Csornán és Ménfőcsanakon is.

A fiatal szakember az edzői karrierjét 2019-ben az akkor NB III-as Ménfőcsanakon kezdte, majd ugyanebben az osztályban dolgozotteredményesen Sopronban és Pápán is. Egyelőre a baranyaiaknál is bizonyít.

„Ménfőcsanakon fejeztem be az aktív karrierem, ahol rögtön felkértek, hogy vegyem át a csapat irányítását – emlékezett a Nemzeti Sportnak Weitner Ádám. – Mondhatni, hogy tudatosan készültem az edzői pályára, az A-licencet megszereztem. Pályafutásom során nem kevesebb, mint huszonhat edző kezei alatt játszottam – és ezek között sok kiváló tréner volt –, így mondhatom, hogy volt kitől tanulnom, s volt mit ellesnem. Több, mint negyven NB I-es meccset játszottam, ez persze lehetett volna több is, de huszonhárom évesen elütött egy autó, ami miatt egyéves kihagyásra kényszerültem – ha nincs ez a baleset, többet ki lehetett volna hozni a karrieremből. Az tény, hogy nehezebben kezelhető játékos voltam az átlagnál, mégis szerencsésnek érzem magam, hogy olyan edzőm volt, aki az NB I-ben fiatal játékosként be mert tenni a csapatba.”

Pécsen az egyik segítője Lazar Sztanisic, aki tagja volt az ETO 2013-as bajnokcsapatának, valamint a pályafutása legvégén a győri DAC-ban is futballozott.

„A tapasztalatszerzés szempontjából nagyon sokat számított ez a csaknem három NB III-as év – szögezte le Weitner Ádám. – Ménfőcsanakon és Pápán is nehéz körülmények között dolgoztam, ami nagyon sok pluszt jelentett a későbbi edzői pályafutásom szempontjából. Idén nyáron több ajánlatom volt a másodosztályból, de igazi kihívást kerestem és a Pécsi MFC-nél ezt meg is találtam. Pápán együtt dolgoztam a Győri ETO korábbi védőjével, Lazar Sztanisiccsal, ő velem tartott Pécsre, asszisztensedzőként megbízható társam és elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy ilyen kevés gólt kapunk.”

Weitner egyelőre jól érzi magát a szülővárosában, egyedül az okoz nehézséget a számára, hogy a családja: a felesége és a két lánya Győrben maradt.