Az ellenfélnél a hazai játékosok mellett két amerikai játékos, Kalani Brown és Shatori Walker-Kimbrough – utóbbival Diósgyőrben együtt dolgozott a győri vezetőedző, Cziczás László –, valamint egy lett kosaras, Ilze Jakobsone szerepel.

A két csapatnak az október 27-i találkozó volt az első egymás elleni összecsapás.

A győriek továbbra is jó formában vannak, amit mit sem bizonyít jobban, mint az, hogy a bajnokságban egyedüli százszázalékos csapatként vezeti a tabellát. Az EK-ban két győzelem és egy vereség eddig a mérlegük, ha most nyernének, akkor nagyot lépnének a továbbjutás felé.

A várakozásokról Cziczás László, illetve Beatrice Mompremier és Bach Boglárka nyilatkozott.

Cziczás László: – Kemény mérkőzésre számítok, mivel az Asdodnak ezt az összecsapást meg kell nyernie, ha még tovább szeretne jutni a csoportból. Ha az utolsó két összecsapásba nyugodtan akarunk belemenni, akkor nekünk is mindenképpen a győzelemre lesz szükség. Ennek tükrében ki-ki mérkőzésre számítok megint. A PEAC elleni nagy győzelem után egy nap szünetet kaptak a lányok, úgyhogy ma elkezdünk készülni az izraeliekre. Remélem, szerdán megszerezzük az újabb győzelmet az Európa-kupában.

Beatrice Mompremier: – Arra számítok, hogy még az első meccshez képest is keményebben lépnek fel ellenünk az izraeliek. Annyira friss az élmény, hogy ők is tudnak mindent rólunk, viszont mi is róluk. Hasonlóan szoros, de szórakoztató összecsapást várok szerda este.

Bach Boglárka: – Az első meccsen idegeben sikerült mondhatni meglepetésgyőzelemmel kezdeni az Európa-kupát. Arra a találkozóra kicsit nehezen tudtunk felkészülni taktikailag, hiszen kevés videoanyag volt elérhető az ellenfélből előzetesen. Ennek ellenére ott is tudtuk, nagyjából mire kell számítanunk, most pedig meg egyértelműbb, melyek azok a dolgok, amelyekre jobban oda kell figyelnünk, illetve mi az, amit mindenképp meg kell akadályoznunk védekezésben. Biztos, hogy küzdős, hajtós mérkőzés lesz, nem lesz könnyű dolgunk, de úgy gondolom, ha csak egy kicsit is jobban kivesszük az ellenfél kulcsjátékosait, mint ahogy az első összecsapáson tettük, akkor hazai pályán jó esélyekkel vághatunk neki ennek a találkozónak. Sajnos az EK-ban nem sikerült tartani a veretlenségünket, így szeretnénk javítani itt, és győzelemmel befejezni a válogatott szünet előtti időszakot.