Kibirkstis–SERCO UNI Győr 81–76 (17–25, 21–12, 22–21, 21–18)

Vilnius, női Európa-kupa-mérkőzés, F csoport, 3. forduló. V.: Eriksson (svéd), Tukiss (lett), Sosin (lengyel).

Kibirkstis: JUSKAITE 21/3, Mazionyte 8/6, PETRONYTE 16, Sulske 6, Miknaite 7/3. Cs.: Kraujunaite 1, Raulusaityte, THERIOT 22/12, Sakeviciute, Kazociunaite, Sirtautaite. Edző: Gitautas Kievinas.

UNI Győr: ELLENBERG 30/12, Dubei 7/3, Bach 2, Oroszová, MOMPREMIER 18. Cs.: Dombai 8, Török Á., Ruff-Nagy D. 9/3, Williams 2, Weninger. Edző: Cziczás László.

Nagyszerűen kezdték a mérkőzést a győriek (0–8). A folytatásban 11–3-nál időt kértek a hazaiak. Hullámzott a játék, a hazaiak felzárkóztak, de a negyed hajrájában visszaállt a 8 pontos győri előny (17–25).

A második szakaszban Dombai szerezte az első kosarat, ezzel tíz pontra nőtt a különbség, ebből egy triplával faragott a litván együttes. Sokáig nem változott a játék képe, a 7–8 pontos vendégvezetés nem forgott veszélyben. A félidő utolsó szakaszában azonban kissé megtorpant támadásban az UNI Győr. A Kibirkstis 30–37-nél egy 8–0-ás rohanással zárta le játékrészt, így minimális hazai előnynél vonulhattak a pihenőre a csapatok (38–37).

A fordulást követően egy kicsit „bennragadt” az öltözőben a zöld-fehér együttes, a hazaiak 7–0-val nyitottak, érthető volt Cziczás László időkérése. Több mint három percet kellett várnunk az első győri kosárra, Mompremier szerezte (47–39). Nem sokkal később már 51–40-re vezettek a litvánok, innen feljöttek öt pontra a vendégek (53–48). Cziczás László kapott technikait reklamásért. A győri vezetőedző amiatt emelt szót, mert szerinte Bach Boglárkát lekönyökölték, akinek vérzett is az orra. Mégis ellenük fújtak faultot. Tíz ponttal megint ellépett a Kibirkstis (60–50). A zárószakasz előtt sikerült egy nagy rohamot indítani, az utolsó tíz perc előtt mindössze két pont volt a hátrány (60–58).

A negyedik negyedben Megint nőtt a különbség (65–59), de aztán Ellenberg két triplája után egyenlő lett az állás (67–67). A hazai oldalon is beesett két hárompontos, megint hat pont lett a két csapat között. Az utolsó perc előtt 75–71 volt a litván együttesnek, megint időt kért Cziczás László,de négy büntetőt is dobhattak a litvánok (79–71). Még egy nagy rohamot indított a SERCO UNI Győr, Ellenberg duplája, majd triplája után megint csak három pont volt a hátrány (79–76). A hazaiak is időt kértek, 21 másodperc volt hátra. A meccs utolsó kosara a litvánoké volt, ami azt jelenti, hogy szoros meccsen elszenvedte első szezonbeli vereségét a győri gárda.