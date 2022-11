Sopron Basket–DVTK 75–65 (20–16, 18–17, 24–14, 13–18)

Sopron, női Euroliga-mérkőzés, 1100 néző. V.: Gracin, Mikulic (horvátok), Pipan (szlovén).

Sopron: Fegyverneky 5/3, SYKES 16, KUNEK 16/12, BROOKS 13/3, MAGBEGOR 18. Cs.: Czukor 5/3, Varga, Sztankovics 2, Böröndy. Edző: Gáspár Dávid.

DVTK: AHO 13/9, Guirantes 8, BERNÁTH 14/6, Garbin 8/6, Green 5. Cs.: KISS A. 12, Kányási 5. Edző: Völgyi Péter.

A DVTK kispadján ezúttal a két csapat vasárnapi bajnokijáról családi gyász miatt távol maradó Völgyi Péter meccselt.

Ausztrál kosarakkal kezdődött a meccs, Magbegor, Garbin, majd Kunek talált be, nyoma sem volt a fölénynek, amellyel a Sopron a vasárnap kezdett. Aho hármasával átvették a vezetést a vendégek. Sykes szerzett indításból kosarat, a a túlodalon Guirantes mutatott be betörés után kosár plusz büntetős akciót. A DVTK több lepattatnót visszaszerzett a soproni palánk alatt Sykes betörésből szerzett kosarával hat ponttal ellépett a Sopron, de a szakasz Aho kosarával zárult. A második etap Fegyverneky triplájával indult, majd három percig nem esett kosár. Garbin hármasa nagy lökést adott a DVTK-nak, Bernáth vagy nyolc méterről talált be, a szakasz közepén egy pontra feljöttek a vendégek. A triplát dobó Kunek, valamint Magbegor lendítette át a holtponton a Sopront, amely egy 7–0-val újra ellépett. A félidő végén a vendégeket Guirantes és Kiss tartotta versenyben, szünetben öt ponttal vezettek a hazaiak.

Ezt növelte triplával Kunek a második félidő elején. Sztankovics egy támadáson belül kétszer blokkolta Green dobását, a túloldalon pedig betalált. Bernáth talált be szünet után először a vendégeknél, de Kunek tartotta remek dobóformáját.

A szünet után 12–4-es három perccel indított szünet után a Sopron. Bernáth büntetőivel a szakasz közepén 10 ponton belülre került a Diósgyőr, ám ekkor újra jött a Sopron ausztrál duója, valamint Sykes, a hazaiak 15 pontos előnnyel várhatták a záró negyedet.

Ez Bernáth „sima”, majd Aho a félpálya közeléből beemelt triplájával kezdődött, tíz ponton belülre került a Diósgyőr. Több, mint két perc után Czukor szerezte a negyed első soproni pontjait – fontos tripla volt a sarokból. Állandósult a 10 pont körüli soproni vezetés. Bár a hajrában Sykes színészkedésért technikait kapott, a hazai siker nem forgott veszélyben.

Gáspár Dávid: – A DVTK jó csapat, nem véletlenül van az Euroligában. Nem egyszerű ellenük játszani. Voltak kemény mérkőzéseink, de ezúttal is sikerült győzni. Van még két nehéz összecsapás a szünet előtt, ezen lesz a fókusz.