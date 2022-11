Súlyos – története legnagyobb bajnoki – vereségét szenvedte el múlt hétvégén a jelenleg megyei I. osztályú, egykor az NB I/B-ben is szereplő győri DAC. A kék-fehérek 10–1-re kaptak ki a Kapuvár otthonában. Érdekesség, hogy a hazaiaknál az a Rózsavölgyi Patrik szerzett a mérkőzésen egymaga négy gólt, aki nem is olyan rég még a nádorvárosiakat erősítette.Az idén 110 éves fennállását ünneplő DAC helyzete egyébként biztosnak tűnik, de volt időszak, amikor nemcsak a csapat, a klub léte is kockán forgott. Akkor lelkes szimpatizánsoknak köszönhetően menekült meg az egyesület a felbomlástól. Sikerült aztán támogatót is találni, s már több mint két éve a mosonudvari Dualinvest ügyvezetője, Kappel Mihály a győri DAC elnöke. A nádorvárosiakat irányító üzletember nagy tervekkel vágott neki a közös munkának. A klub üzemeltetőként visszakapta a Pápai úti sporttelepet, ahol öntözőrendszert építettek ki, alácsövezték, rendbe hozták az edző- és a centerpályát, s új játéktereket alakítottak ki. A tervek szerint több edzőpálya, fedett csarnok is lesz majd a megújuló sporttelepen. Közben a csapat feljebb lépett a legmagasabb amatőr csoportba, a megyei I. osztályba.

A jól szereplő együttesből azonban nem sikerült mindenkit a klubnál tartani. Több meghatározó játékos – köztük a már említett Rózsavölgyi – is távozott a riválisokhoz. Az idényt már új edzővel kellett elkezdeni, mert az együttest addig irányító Jäkl Antal is másik klubhoz igazolt.

Az időközben klubigazgatói feladatokat ellátó Arnold Csaba is távozott. Ő azt mondta, ennek okáról nem nagyon szeretne beszélni, „belső nézeteltérések” vezettek a döntéshez. Azóta elkerüli a DAC-pályát, igaz, idegenben általában ott van a csapat mérkőzésein.

„Láttam a Kapuvár elleni vereséget is. Ekkora különbségre én sem emlékszem. A legnagyobb DAC-vereség hat-hét éve egy 8–1-es fiaskó volt épp a Kapuvár ellen, s a nyolcvanas években 8–2-re kapott ki a csapat a Honvéd Katona SE-től. Bízom benne, a kapuvári vereség csupán kisiklás volt, mert ugyan vannak gondok, de a pályán eddig ez nem nagyon látszott” – fogalmazott a volt klubigazgató.

Az együttes edzője, a korábbi ETO-játékos, Makkos Tamás szerint a rutintalanság volt a súlyos vereség fő oka.

„Tartalékos csapattal tudtunk kiállni, többen betegséggel, sérüléssel bajlódtak és bizony kijött a tudásbeli különbség, a második félidő elején kapott gólok után pedig összeroppant a társaság. Egy ilyen vereség után nem lesz egyszerű lelkileg sem felrázni a csapatot, de nincs más választásunk, meg kell próbálni, mert muszáj lesz javítani” – tette hozzá az edző.