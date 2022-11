Vasárnap rendezik az NB III Nyugati csoport 16. fordulóját. Mindhárom megyei csapat idegenben lép pályára.

ZTE II–Csornai SE

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 11.00. V.: Papp Á.

A Csorna legutóbb a hajrában kapott góllal kapott ki a Kaposvártól. Ha sikerülne Zalaegerszegen nyernie, helyet cserélne a tabellán a két csapat.

„Ebből a szempontból is fontos lesz ez a mérkőzés és ha a múlt heti teljesítményünket sikerül megismételni, mert ugyan kikaptunk végül, de jól játszottunk, s ez még gólokban is megmutatkozik, sikerülhet pontokat szereznünk a zalai fiatalok ellen. Lesznek hiányzóink – Zámbó sárga lapjai, Sulyok betegség miatt nem játszhat – s kérdéses Kelemen szereplése is, kezdünk kiegyenesedni, s egyre markánsabb csapattá válni” – emelte ki Varga Péter a rábaköziek edzője.