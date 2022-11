- Las Vegas egy kicsit olyan, mintha az egész világ ott lenne.

- Igen. Las Vegasban az ember kicsit Párizsban is érezheti magát, hiszen az Eiffel torony mását itt építették fel, vagy sétálgathatunk New York “kis utcáin”, és a Szabadság szoborral fotózkodhatunk. De Egyiptomba is “ellátogathatunk” és egy piramis alakú hotelben hajthatjuk álomra a fejünket. Ami külön nagy élményt jelentett, hogy a verseny utáni este elmentünk a Cirque de soleil egyik előadására, ami lélegzet elállító volt a sok akrobatával, artistával.

- A versenyzés mellett jutott idő a városnézésre is? Mit láttál, látogattál meg?

- A verseny után bejártuk Las Vegas színe javát, majd ellátogattunk a híres Grand Canyonhoz, amit helikopterrel jártunk be. Lélegzet elállító volt. Visszafele úton pedig megálltunk a világ legnagyobb gátjánál Arizóna és Nevada állam határán a Hoover dam-nál. Pár nap erejéig bevettük Miamit is, és az Ocean Drive-ot. Elautóztunk Key Westre is, ami olyan mintha a Karib-szigeteken lenne az ember. Maga a paradicsom.