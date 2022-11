"Karrierem egyik legmeghatározóbb, legtanulságosabb éve volt az idei, hiszen sok nehézséggel/kihívással kellett szembenéznem. Voltam sérült, sokat küszködtem, hoztam meg rossz döntéseket, sokat sírtam, sokat bajlódtam magammal.

Sokszor feltettem magamnak a kérdést: Érdemes-e még csinálni, akarom-e csinálni, megéri-e tovább ütni azt a fránya sárga labdát?

A végső válasz mindig ugyanaz volt: Szeretek teniszezni, így egyértelmű, hogy akarom tovább folytatni!

Hiszem, hogy van még bennem valami, hogy tudok még sikereket elérni, ezért megakarom adni a lehetőséget magamnak.

Tudom, hogy rengeteget dolgozom a pályán, a konditeremben és ezeken kívúl is. Próbálok nap mint nap fejlődni játékosként és emberként. Vannak nehezebb pillanataim ebben is, amikor elveszítem a hitem, amikor elhagy a kitartásom.

Ilyenkor kell csak igazán erőt vennem magamon, és igazán bíznom magamban. Ez is a fejlődés és munka része.

És bizony ilyenkor számít igazán, hogy milyen emberek vannak körülöttem. Köszönöm Zoli, Család, Barátok, ti mindig meghallgattok és mindig segítetek.

És persze köszönöm azoknak, akik drukkolnak nekem, erőt adtok!

Ezen gondolatokkal búcsúzom tőled 2022, köszönöm, hogy ennyi mindent tanítottál, hálás vagyok érte!

Előre az újabb szezonra!" - ennyi a bejegyzés a honlapon, ezek szerint Babos Tímea már csak jövőre lép pályára.