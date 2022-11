Kézilabda. Az Európa-bajnokságot követően máris folytatódik a hazai élvonalbeli bajnokság. Az MKC szombaton 17 órakor az MTK Budapest új otthonában, a fővárosi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban lép pályára.

„Az MTK egy kicsit beragadt a bajnokság elején, de ez minket nem téveszt meg – nyilatkozta a mérkőzés felvezetéseként Gyurka János, az óváriak vezetőedzője. – A kék-fehéreknek erős a csapatuk, kiváló játékosaik vannak, ráadásul az edzőváltás után az első bajnoki győzelmüket is megszerezték Békéscsabán. A megbízott edzőnek, Marinko Kekezovitynek pedig most volt ideje, lehetősége, hogy felkészítse a csapatát, hiszen több hétig dolgozhatott együtt a teljes keretével. Ezt mi nem mondhatjuk el magunkról, felesleges lenne tagadni, hogy nem tudtuk elvégezni azt a munkát, amire most szükség lett volna. Az természetes, hogy kiszolgáltuk a válogatottakat, de ez a helyzet most elvitte a felkészülésünket. Sajnos nem a legjobb állapotban, kisebb-nagyobb sérülésekkel érkeztek vissza a játékosaink, így nehéz előre megítélni, hogy szombaton mire leszünk képesek. Viszont a játékosaink Ines Ivancok kivételével mindannyian ott lesznek, ismét be fogják bizonyítani, hogy céltudatos, jó mentalitású kézilabdázók. Az MTK elleni hétvégi mérkőzés ugyanis a szív csatája lesz.”