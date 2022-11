Az Audi ETO női csapata a múlt héten jelentette be, hogy spanyol edzője, Ambros Martín nem hosszabbítja meg a szezon végén lejáró szerződését, ami azt jelenti, hogy a klub történetének legsikeresebb edzője – aki két éve tért vissza a zöld-fehérekhez – távozik a győri kispadról.

Utódjáról még nincs információ, de ahogyan azt Endrődi Péter ügyvezető korábban elmondta: „Az egyeztetések már megkezdődtek, a vezetőedzői posztra esélyes trénerek egy szűk elitjével állunk tárgyalásban.”

Hogy pontosan kikkel, arról nem beszélt, de egy név már több helyen is felröppent, ráadásul nem is akárkiről van szó. A Bajnokok Ligája-győzelmet a legutóbbi két alkalommal elhódító norvég Vipers edzőjét, Ole Gustav Gjekstadot hozták hírbe a zöld-fehérekkel.

Személye már csak azért is tűnne logikusnak, hiszen több honfitársa is az ETO-t erősíti. A másfél hete az Európa- bajnokságot megnyert norvég válogatott játékosok közül Silje Solberg kapus és Stine Oftedal, a kontinenstornát ezúttal kihagyó Veronica Kristiansen és a szülési szabadságról a következő szezonra már biztosan visszatérő Kari Brattset Dale is a győrieket erősíti.

A norvég TV2-nek Gjekstad így nyilatkozott: „Tisztában vagyok az ETO-val kapcsolatos pletykákkal. Azonban több név is felmerült pár nap leforgása alatt.”

Ole Gustav Gjekstad

Korábban egyébként a norvég tréner jelentette be, hogy a szezon lezárultával biztosan távozik a Vipers éléről, mert mint mondta: „Valami mást akarok csinálni, nem döntöttem el semmit.”

Gjekstadtól egyébként nem idegen, hogy elszakad a kézilabdától, 2015-ben a Larvikot hagyta ott azért, hogy a biztosítási szakmában dolgozzon, de aztán mégiscsak visszatért, már a Vipershez.

Ahogyan a norvég edző mondta: más nevek is felröppentek lehetséges ETO-edzőként. Információink szerint két trénerrel is tárgyalásban vannak a győriek.

Az egyikük a dán Jesper Jensen, aki jelenleg az Esbjerg edzője, illetve a dán válogatott szövetségi kapitánya. A most befejeződött kontinenstornán egészen a döntőig menetelt hazája legjobbjaival, ahol a már említett norvégok múlták felül őket, hiába vezettek szinte 50 percig a dánok. Jensennek is lennének honfitársai Győrben, így a csapatkapitány Anne Mette Hansen, Line Haugsted és a kapus Sandra Toft.

A másik lehetséges Martín-utód a Bietigheim és a németek szövetségi kapitánya, Markus Gaugisch. A 48 éves szakembernek igazán kiugró eredményei nincsenek, ugyanakkor a Szikora Melindát is foglalkoztató német bajnok a BL idei kiírásában kifejezetten jól szerepel. Olyannyira, hogy hat forduló után vezeti a csoportját, legyőzte többek között a címvédő Viperst (32–30), és történelmi verést mért a Ferencvárosra (40–20).

Markus Gaugisch

Úgy tudjuk, a Győrbe nyáron Ambros Martín mellé másodedzőként érkezett Raphaëlle Tervel is válthatja mostani főnökét. A győriekkel játékosként két BL-címet nyert francia szakember visszavonulása után több évig hazájában, a Besanconnál dolgozott vezetőedzőként.

Raphaëlle Tervel

Elképzelhető egy másik francia edző érkezése is. Emmanuel Mayonnaude hosszabb ideje már a Metz edzőjeként dolgozik, az idei BL-kiírásban éppen a francia gárda vette el a BL-ben hosszú ideje tartó hazai veretlenségét a győrieknek – szeptember 24-én 28–24-re győztek a metziek az Audi-arénában. Mayonnaude legnagyobb sikerét a holland válogatott kispadján érte el: 2019-ben világbajnok lett a németalföldiekkel.

Emmanuel Mayonnaude

Megkerestük a győri klubot, mely nem kommentálta a híreket, ahogyan eddig, ezúttal is majd közleményben jelenti be az új vezetőedzőt. Úgy tudjuk, ez egy-két héten belül megtörténhet. Azért sincs sok idő, hiszen a jövő évi keret végleges kialakításába nyilván már a szakembernek is lenne beleszólása.