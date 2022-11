Biztossá vált, hogy új szakvezető ül majd a győri kispadon 2023 júliusától, hiszen Ambros Martín jelezte a felnőtt csapatot üzemeltető Győri ETO Kft. ügyvezetésének, hogy nyártól új feladatokra szeretne koncentrálni.

„Győrbe történő visszatérésemkor az a cél vezérelt, hogy újra rátérjünk a korábban közösen elért sikerek útjára, a győztes útra. Hittem, és továbbra is szilárdan hiszem, hogy együtt ismét sikerülhet felérni a csúcsra, és minden esélyünk megvan arra, hogy elérjük a céljainkat. Nem titok, hogy 2021 elején új kihívásokat fogalmaztam meg magamnak, ezekről pedig nem tettem le, csak elhalasztottam azokat az ETO hívása miatt. Nyártól majd ismét ezekre fogok koncentrálni, de addig rengeteg a teendő még. Minden fronton versenyben vagyunk, nehéz ellenfelek, kőkemény összecsapások várnak ránk minden sorozatban, de együtt közösen sikerülhet elérni céljainkat. Hálásan távozom majd, hiszen ismét részese lehettem a győri kézilabdás közösségnek, az ETO-családnak. Számomra a világ legjobb szurkolói is egyben a győriek. Lehetetlen most megmondani, hogyan zárul az idei évad, de az biztos, hogy mindent megteszünk a győzelmekért” – nyilatkozta Ambros Martín vezetőedző.

“Nyílt, egyenes, őszinte megbeszéléseket folytattunk az elmúlt időszakban Ambrossal a jövő kapcsán. Döntését természetesen elfogadjuk, de nagyon messze van még az idei szezon vége. Céljaink változatlanok, azaz együtt, Ambrossal közösen szeretnénk minden fronton az élen végezni. Az egyeztetések már megkezdődtek, a vezetőedzői posztra esélyes trénerek egy szűk elitjével állunk tárgyalásban” – mondta Endrődi Péter ügyvezető.

Ambros Martín 2021. május 10-én foglalta el a Győri Audi ETO KC vezetőedzői székét. Az azóta eltelt időszakban 67 tétmérkőzésen vezette a zöld-fehéreket, mérlege 60 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség. Irányításával a 2020/21-es szezon végjátékában Magyar Kupa-aranyérmet nyert a csapat, a Bajnokok Ligája négyes döntőjében pedig bronzérmet szerzett. A 2021/22-es szezonban bajnoki aranyéremre vezette a klubot, valamint ezüstérmet szerzett a Bajnokok Ligájában és a Magyar Kupában is.