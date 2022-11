A spanyol szakember csütörtökön az M1 aktuális csatornának adott interjút, amelyben elmondta, természetesen a bajnoki cím és egy újabb Bajnokok Ligája-siker is a cél, de az ehhez vezető úton olyan szép és eredményes kézilabdát akar megvalósítani, amelyre nincs válaszuk az ellenfeleknek.

Ambros Martín megjegyezte, jelenleg még nem tart itt a csapat. A felkészülés során a védekezésre fektették a hangsúlyt, ennek eredményét lehetett látni a Buducnost Podgorica elleni BL-meccsen is, amelyen mindössze 19 gólt kapott a gárda, támadásban azonban többet vár, de jó úton haladnak.

A tréner a hosszabb távú terveivel kapcsolatban megjegyezte, szeretne új dolgokat kipróbálni pályafutása során, akár egy amatőr csapatot irányítani, vagy egyetemen tanítani. Hozzátette szívesen kipróbálná magát férfi gárda élén, szeretne nagy trófeát nyerni vele, mint ahogyan egy válogatottal is. Hozzátette, ugyanakkor most arra koncentrál, hogy a Győrrel elhódítsa a bajnoki címet és ötödször is megnyerje a Bajnokok Ligáját.

Győr, 2022. október 22. Ambros Martín, a győri csapat vezetőedzője a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportkörében, a 6. fordulóban játszott Győri Audi ETO KC - Buducnost Podgorica mérkőzésen a győri Audi Arénában 2022. október 22-én. A Győr 32-19-re nyert. MTI/Krizsán Csaba