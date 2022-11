A Balaton mellett, a Fertőn és a Velencei-tavon készült képeket is várják a pályázatra



„Mutasd meg egy képben, amit a kutatók csak hosszú tanulmányokban képesek leírni: a hajózás és a boldogság együtt jár!" - olvasható a fotópályázat felhívásában. Erről az összefüggésről már több tudományos cikk is megjelent, most egy korábban elkészített fotóval bárki megmutathatja, hogy milyen örömet okozhat az amatőr hajósok számára vitorlázás. „Vegyél rá saját fotóddal másokat arra, hogy a következő szezonban menjenek a szabadba, vitorlázzanak egy jót és legyenek sokkal boldogabbak a jövőben! Lehetőleg fotóddal ne csak a nyárra fókuszálj, mutass bizonyítékot arra, hogy a Balaton szinte egész évben, majdnem akármilyen időjárás közepette is boldoggá tudja tenni a hajósokat.” – olvasható a fotópályázat közleményében. A pályázaton a felnőttek mellett, a gyerekek is indulhatnak, ha fotóikat szüleik beleegyezésével együtt küldik el a [email protected] címre. Határidő: november 20. A szervezők örömmel vesznek családi és vitorlás táborokban készült képeket is. A legjobb fotó készítője elnyeri a „legboldogabb hajósfotó” címet és részt vehet november végén egy vitorlás felfedezőtúrán, amelynek vezetője Király Zsolt, a többszörös Kékszalag győztes, a Raffica kormányosa lesz.

Pezseg a vitorlásélet télen is

Éskovács Péter, a fotós pályázat egyik szervezője elmondta: a Balaton nem zárt be az ősz beköszöntével. Sőt, sokan ilyenkor is vitorláznak, hiszen egyre több az olyan kikötő, ahol a hajókat egész évben a vízen lehet hagyni, mert a speciális vízkeringetési technológiáknak köszönhetően a Balaton ezeken a helyeken nem fagy be. Ezeknek a megoldásoknak köszönhető, hogy pezsgő téli vitorlásélet zajlik télen is a magyar tengeren. Jó példa erre Balatonkenese, Balatonfenyves, Alsóörs és Keszthely, ahol gyakorta megfordulnak a téli vitorlázás szerelmesei. Sőt, komoly versenyeket is szerveznek a hidegebb időszakban, december elején szervezik meg Lellén a Mikulás Regattát, december 31-én pedig a Szilveszteri Regattát, amelyen évente több tucat hajó is rajthoz szokott állni. Ezt a versenyt jövőre két másik megmérettetés követi, a farsangi és a tavaszi regatta. Ráadásul a Hidegen Légió csapata az idei téli szezonban is megszervezi majd azt körtúrát, amely már évek óta hozzátartozik a Balaton turisztikai vonzerejéhez. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint, a négy évszakos vitorlázás illeszkedik abba koncepcióba, amit a Nyitott Balaton akcióban is megfogalmaztak: a Balaton nem zár be augusztus végével, a régió több száz programlehetőséget kínál ősszel és télen is. Ebben az időszakban nem csak hajózni, de kerékpározni, futni, stb. is lehet, amely sportos ,témák szintén megérnének egy fotós pályázatot.

A vitorlázók tényleg boldogabbak

Dr. Nagy Ákos György, sebész, gasztroenterológus a siófoki kórház főorvosa úgy véli, hogy a Balaton csodálatos természeti látványának egyébként is komoly nyugtató hatása van az emberekre, amely hatást jelentősen fel tud erősíteni a sport. A Nyitott Balaton akció orvos-szakértője azt javasolja, aki teheti fusson, ússzon kerékpározzon a Balaton környékén, ahányszor csak lehet. Akik itt laknak, azoknak hetente többször is ezt kellene csinálni, de aki csak turistaként tölt itt néhány napot, az is inspirációt kaphat ebben a csodálatos környezetben a mozgáshoz. Mindezekhez Nagy Ákos György hozzátette: ne feledkezzünk meg arról sem, hogy szinte egész évben vitorlázni is lehet a Balatonon, amely kiváló kiegészítője lehet minden más sportnak. Több kutatás is azt bizonyítja, hogy azok, akik kedvelik a hajós sportokat, azok az átlagnál jóval boldogabbak. Sőt, egyes amerikai felmérések azt is állítják, hogy a hajótulajdonosok egészségesebbek, nagyobb az önértékelésük és aktívabb életet élnek mint azok, akik még sosem gondoltak arra, hogy mondjuk vitorlázzanak. Nagy Ákos György maga is aktív vitorlázó, ő személy szerint mindenkinek azt javasolja, hogy legalább egyszer próbálja ki a vitorlázást. Kortól, nemtől függetlenül bárkinek ajánlott ez a sport, hiszen meglehetősen intenzív kikapcsolódás, sokat nyújt a léleknek, de a testet is edzésben tartja.