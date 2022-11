Pompás napja volt szerdán a Milan szurkolóinak, az olasz sztárcsapat a Bajnokok Ligájában hazai pályán tette biztossá a továbbjutását a Salzburg ellen. A piros-feketék hamar előnybe kerültek, amikor a francia Olivier Giroud hat méterről bólintott az osztrákok kapujába.

Olivier Giroud így ünnepelt a Milan mezében.

A szünet után szinte a középkezdést követően Giroud ezúttal „feladóként” kapott szerepet: egy beadást fejelt középre, amiből a csapattársa révén megszületett a Milan második gólja, majd nem sokkal később a sokszoros válogatott támadó Rafael Leão beadása után vette be a Salzburg kapuját. A legvégén még eggyel megtoldották mindezt a többiek, így az AC 4–0-as sikerével lépett tovább a Bajnokok Ligájában.

Ez a kilencven perc okot adott némi nosztalgiázásra.

Annál is inkább, mert ebben a hónapban lesz ötvenöt éve, hogy az ETO az azóta már megszüntetett Kupagyőztesek Európa Kupájában először mérkőzött meg az akkor is világklasszisokból álló Milannal, és Riveráék csak idegenben lőtt több góllal – szerencsére ez a szabály már nem létezik – nevezhettek a következő fordulóba. Tudom, azóta nagyon sok minden megváltozott a futballban, jóformán csak a legalapvetőbb szabályok maradtak, mégis jólesik felidézni a régi csaták emlékét.

Giroud itt még fiatalon a Montpellier színeiben.

A másik élmény jóval frissebb, a szerdán hősként ünnepelt Olivier Giroud akkori francia csapatával, a Montpellier-vel az UEFA Európa Liga harmadik selejtezőkörében 2010 nyarán lépett pályára Győrött, és az ő góljával 1–0-ra győzték le az ETO-t. A franciaországi visszavágón azonban a zöld- fehérek hatalmas fegyvertényt hajtottak végre és tizenegyesekkel kiütötték az esélyesebbnek tartott hazai gárdát.

Az ETO-nak most vasárnap a Budafokot kellene legyőzni. Ez sem ígérkezik könnyűnek.