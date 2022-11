Stefanits Máté csapatkapitány szerezte az első két gólt.

„A meccs elejétől kezdve mi domináltunk, az első perctől nagyobb tűzben égtünk a vezetés és egyben a győzelem megszerzése érdekében. Sikerült az öltözőben megbeszéltek alapján játszanunk és az egyéni hibákat is kiküszöböltük. Úgy érzem, igazi csapatmunka volt. Örülök, hogy a cserék is bátran, harciasan szálltak be és hamar felvették a mérkőzés ritmusát. Rengeteget kell még dolgoznunk, de ezzel a győzelemmel visszatérünk a helyes útra” – nyilatkozta a klub közösségi oldalán.

A Győrszentiván eddigi legeredményesebb játékosa, a 19 találattal házigólkirály-jelölt Nagy Roland ezeket mondta:

„Jó felfogásban, nagy akarattal játszottunk az egyik bajnokesélyes ellen, így végre nemcsak játékban, hanem gólokban is jobban teljesítettünk ellenfelünknél. Dolgozni fogunk azon, hogy minden mérkőzésen hasonló teljesítményt nyújtsunk. Az utolsó fordulóban is ez lesz a célunk hazai pályán.”

Kovács Zsolt, a Győrszent- iván SE vezetőedzője:

„A listavezető ellen csapatom a szebbik arcát mutatta. Óriási győzni akarással léptünk pályára, mentalitásunkat a mi szentháromságunk – fegyelem, akarat, koncentráció – jellemezte. A mérkőzés olyan volt, amilyet mindig is látni szeretnénk. Minden szentiváni, különösen a szurkolóink élvezettel nézték. Ezen az úton kell maradnunk.”

Elégedett a csapat teljesítményével Glázer Péter, a Győrszentiván SE elnöke is:

Glázer Péter, a szentiváni klub elnöke bízik a szép jövőben.

„Meglátszott a két csapat közti teljesítményen, hogy nekünk többéves megyei első osztályú tapasztalatunk van. Igaz, a Tétnek volt egy-két sérültje, de ez jelentősen nem befolyásolta az erőviszonyokat, mert még helyzetet sem tudtak ellenünk kialakítani. Ha az egész félévünket értékelem, akkor nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy érdemes volt visszalépnünk ebbe az osztályba. A játékperceink harminc százalékát a fiatalok hozzák, az edzéslátogatottságunk szinte tökéletes, a heti három tréningen a felnőtt- és az ificsapatból együtt huszonöt-harminc játékos vesz részt. A kohézióra jellemző, hogy a meccskeretből éppen kimaradók is elutaznak idegenbe a mérkőzéseinkre. Az utánpótláscsapataink jól szerepelnek a bajnokságaikban, látszik a szakmai fejlődés. Éppen ezért bízom a szentiváni futball jövőjében, remélem, a helyi fiatalokra építve idővel újra megérünk a megyei első osztályra.”

A Győrszentiván az utolsó fordulóban az Enese ellen elmaradt mérkőzését pótolja.