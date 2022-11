A tornászok liverpooli világbajnokságának férfi egyéni összetett fináléjában végül két magyar versenyző indulhatott. A huszadik helyen bekerülő Balázs Krisztián mellett a selejtezőben negyedik számú tartalék pozíciót megszerző, talajon Eb-ezüstérmes Mészáros Krisztofer - a GYAC versenyzője - is szerekhez léphetett. Ezzel egyébként egy csaknem 30 éves csúcsot is beállítottak a magyar férfi tornászok, hiszen legutóbb 1993-ban, Birminghamben a szintén győri kötődésű Fajkusz Csaba (11.hely) és Supola Zoltán (13. hely) személyében volt két magyar a legjobb 24-ben.

Liverpoolban Mészáros az első körben gyűrűn ötödikként (13.066) mutatta be gyakorlatát, míg Balázs ugráson negyedikként (13.200) kezdte a döntőt. Az első etapot követően 17. és 19. helyeken álltak a mieink. Következett Balázs Krisztián egyik legerősebb szere, a korlát, ahol gyakorlatára végül magas, 14.433 pontot kapott. Mészáros ugráson szerepelt, a 13.700 pontja azt jelentette, hogy csaknem egy teljes pontot javított selejtezőbeli eredményéhez képest. A harmadik szert az FTC-Telekom tornásza az előkelő kilencedik pozícióból kezdte, méghozzá másik erős szerén a nyújtón, Mészáros a tizenhetedikként készülhetett a korlátra. Előbbi teljesítményét végül 13.800, utóbbiét pedig 14.066-ra értékelte a zsűri. Az összetett finálé felénél Balázs 41.433 ponttal a 9. pozícióban állt, igaz a junior vb-bronzérmes már legerősebb szereit maga mögött tudhatta. Mészáros 40.832 ponttal a 14. pozíciót foglalta el, de még egyik favorit szere, a talaj még hátra volt. A negyedik fordulót Balázs Krisztián kezdte talajon, és bár második sorában hibázott és kilépett, végül 12.833 ért bemutatója. Mészáros 12.833 egységgel zárt nyújtón, majd talajon kezdte is a következő, ötödik kört (13.700), míg Balázs utolsóként gyakorlatozott lólengésen(12.700). A záró etapot a 14. és a 16. helyről várták a magyarok. Balázs gyűrűn 12.866 ponttal zárt, Mészáros Krisztofer lólengésen 12.600-val fejezte be a versenyt. Ez azt jelentette, hogy Mészáros Krisztofer 79.965 ponttal a 14. pozíciót szerezte meg, míg Balázs 79.832 ponttal a 15. lett. A GYAC tornásza ezzel megismételte a tavalyi vb-n elért bravúros 14. helyét, amellyel akkor felülírta Supola Zoltán 1995-ben Sabae-ben összetettben elért 16. pozícióját.

Mészáros Krisztofer: - Nem erre készültünk, de nagyon örültem a döntőnek. Hétfő óta már nem igazán foglalkoztam azzal, hogy bekerülhetek a fináléba negyedik számú tartalékként, nem is gyakorlatoztunk nagyon, tényleg csak az erősítésre koncentráltunk, meg elemeket gyakoroltam. A verseny előtt még a szállodában az ágyból láttam a sorsolást, hogy ketten lemondták és feljöttem második számú tartaléknak. Meg is kérdeztem edzőmet, Robi bá1-t, hogy egyáltalán kimenjünk-e melegíteni. Körübelül másfél órával a verseny előtt tudtam meg, hogy indulok. Vissza is vettünk a gyakorlatokból 2,7 pontot, ennyivel kevesebből indultak a gyakijaim, ez főleg a lólengésen látszott meg. Kisebb hibákkal ugyan, de meg tudtam csinálni a gyakijaimat, és meg tudtam tartani a tizennegyedik helyemet, ennek is nagyon örülök. Mondhatni rutinos vb-finálé résztvevő vagyok, szeretném ezt a jó sorozatot folytatni, és remélem, ennél jobb is lesz, szerenkénti döntőkre is készülök a jövőben. Nagyon örülök, hogy harminc év után újra ketten voltunk az összetett fináléban, még meg se születtünk, amikor ez utoljára előfordult a magyar férfi tornasportban, de hát ezért vagyunk itt, és dolgozunk és próbálunk fejlődni.

Kovács István, szövetségi kapitány: - Összességében azt mondhatom: sikerült! Nagyon boldog vagyok, hogy az előzetesen kitűzött két finálé megvalósult. Persze voltak rontások, nem voltak tökéletes gyakorlatok. Krisztofernek nagyon nehéz dolga volt, hiszen egy versenyre készülni kell fejben is. Ez most nem történt meg, mert nem sokkal előtte tudta meg, hogy döntőzik. Nem mostanában volt olyan, hogy két magyar tornász került a legjobb huszonnégybe. Bízom benne, hogy jövőre is folytatjuk ezt a menetelést. Összejött egy nagyon jó csapat, amely már ifi korában is együtt volt, és ők értek be most a felnőttben is. Általában el kell telnie két-három évnek, amikor valaki korosztályt lép, de a mieink nagyon hamar és könnyen akklimatizálódtak. Emellett az edzők munkája mellett sem lehet elmenni szó nélkül, remekül dolgoznak a fiúkkal. Azt érzem, minden összeállt a csapatot illetően, bízom benne, ha minden rendben lesz, és nem lesz sérülés, akkor jövőre ugyanezt meg tudjuk ismételni.

Szűcs Róbert, válogatott vezetőedzője, Mészáros Krisztofer edzője: - Őszintén szólva nem úgy készültünk, hogy benne leszünk a döntőben, az elmúlt napokban elemeket gyakoroltunk és erősítettünk. Még a legutolsó edzésünkről is úgy jöttünk be, hogy bár ketten lemondták, még két ember biztosan nem fogja. Még izgulni sem volt időnk, sokat gondolkodni se, a gyakorlatokat viszont át kellett variálni, és emiatt kisebb gyakorlatokat csináltunk. Krisztofer elfáradt, az utolsó néhány szeren már csak a szíve vitte előre. Ezzel együtt természetesen örülök és büszke is vagyok rá. Sikerült megismételni a tavalyi teljesítményt, bár szerettünk volna előrébb lépni, ezzel együtt nem volt reális, hiszen a felkészülésünk közel sem volt optimális, kis gyulladása is volt Titi csuklójában a vb-felkészülés során, szóval egyáltalán nem lehetünk elégedetlenek.

Dr. Magyar Zoltán, MATSZ-elnök: - A fiúk remekül helytálltak, és igazi férfias tornát mutattak be, de én láttam rajtuk, hogy fáradtak voltak. Büszkék lehetünk rájuk! Azt tudni kell, hogy ez a világbajnokság a csapateredmény szempontjából volt nagyon fontos, ott is remekeltek, nemcsak Mészáros Krisztofer és Balázs Krisztián, hanem a többi tornászunk is. Nagyon drukkoltam a mieinknek a döntőben, szerintem kihoztak magukból mindent, le a kalappal előttük. Egyikőjüknek sem volt tökéletes a felkészülése, de összeszedték magukat. Hosszú út áll még előttük, rengeteg rutint lehet és kell is magukra szedniük, ezt nemzetközi viadalokon el is tudják majd érni. Rengeteg tapasztalatot nyertek most ezzel a döntővel, és azt kívánom, hogy jussanak el oda, ahova szeretnének, én azt gondolom, hogy csapattal bennük van a tizenkettedik hely, ami az olimpiához szükséges.