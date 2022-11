A Magyar Edzők Társasága, az Utanpotlassport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungaria alkotta kuratórium megnevezte A hónap utánpótlásedzője díj októberi kiírásának három jelöltjét. Az elismerésre Gyimes Nikolett judo-, Kliment László birkózó-, Törteli Ferenc ökölvívóedző aspirál; a győztes kilétére az alapítók voksolását követően derül fény - adta hírül a judoinfo.hu.

Gyimes Nikolett huszonöt éve irányítja a győri Széchenyi Egyetem SE judoszakosztályát. A kezdetektől tart edzéseket a legkisebb korosztályoktól (óvodások, általános iskolások) egészen a felnőttekig bezárólag. Az évek alatt egyre több tanítványa gyűjtögette az érmeket a hazai versenyeken, a legjobbak beverekedték magukat a korosztályos válogatottakba. A nemzetközi áttörést Sipőcz Richárd hozta el a műhely életében, ő 2016-ban ifjúsági Európa-bajnok lett a nehézsúlyúak között.

Az azóta eltelt hat évben a mostanra huszonegy esztendős fiatal újabb hat Eb-aranyérmet nyert a különböző korosztályokban (ifjúsági, junior, U23). Két évvel ezelőtt öt napon belül szenzációs teljesítménnyel a junior és az U23-as Európa-bajnokságon is aranyérmet nyert. Ezután Gyimes tanítványát a kontinens legjobb utánpótláskorú judósának is megválasztották. Sipőcz Richárd junior vb-ezüstéremmel is büszkélkedhet, felnőtt Eb-n ötödik lett, fiatal kora ellenére tavaly már versenyben volt a tokiói olimpiai kvótáért, de arról végül lemaradt.

Gyimes Nikolett és Sipőcz Richárd.

A negyvenkilenc éves Gyimes Nikolett jelenleg negyven igazolt versenyzővel foglalkozik Győrben, közülük harmincan utánpótláskorúak.

Ami az októberi eredményeket illeti: Sipőcz Richárd U23-as Európa-bajnoki címet szerzett a +100 kilósok mezőnyében Szarajevóban (ezzel a magyar kontingens két aranyából az egyik az ő nevéhez fűződött), a vegyes csapatversenyben pedig bronzérmet nyert a válogatott tagjaként. Az egyéni küzdelmeknek első kiemeltként vágott neki, és legnagyobb esélyesként magabiztosan judózott, a négy győztes meccsével 2019 és 2020 után már a harmadik alkalommal állhatott a dobogó tetején ebben az évjáratban.

„Azt hiszem, női edzőként valamivel empatikusabb vagyok, mint a férfi kollégáim, ami nem jelenti azt, hogy ne lennék szigorú – mondja a győri szakember. – Ugyanakkor megpróbálom mindig értékelni a tanítványaim munkáját, és visszajelzést adni nekik. Hiszen ne felejtsük el, a versenyző teszi bele a munkát, én csupán irányítom őt. Napról napra vérrel, verejtékkel dolgoznak a tatamin, s közben az edzőkollégáimon gyakran azt látom, hogy ezt nem mindig értékelik megfelelően. Én erre mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektetek a fiatalok esetében.”

Sipőcz Richárd így nyilatkozott edzőjéről: „Amit kér a tanítványaitól, azt utána szigorúan meg is követeli. Rendkívül keménykezű, következetes, ugyanakkor a mi sportágunkban elengedhetetlen ez a hozzáállás, másképpen nem lehetne fejlődni és nagy eredményeket elérni.”