A csömöri bástya

Csömör az elmúlt évtizedben a hazai kerékpársport bástyájává nőtte ki magát. Innen indult útnak Valter Attila is, aki a környékbeli emelkedőkről jutott egészen a Giro d’Italia rózsaszín trikójáig.

„Nincs semmiféle titok, a munkában hiszek, nap mint nap ezzel próbálom motiválni a srácokat” – kezdte Valter Tibor. A Cube-Csömör csapatvezetője hozzátette: hagyományos keretek között sportolnak a tehetséges magyar bringások, mind­egyikük fővárosi sportiskolában tanul délelőttönként. „Az intelligenciának minden sportban komoly szerepe van. Ezért örülök annak, hogy a csapatom tagjai a tanulmányaikra is fókuszálnak. Anno a saját fiamnak is azt javasoltam: amennyire lehet, szerezzen meg minél több tudást az órákon, így annál több ideje marad az edzésekre” – hallottuk a jó tanácsot.

Tóth Márkót (középen) Valter Tibor készíti fel a versenyekre. A kép látható (j) a nevelőedzője, a pannonhalmi Horváth Szabolcs is. Fotó: R. Á.

20 ezer kilométer közelében

Mit vár Márkótól jövőre? – ­kérdeztük a szakembert. „Elsősorban a folyamatos fejlődést. Nem szeretek csak eredményekben gondolkodni, az idei utánpótlás magyar bajnoki címével amúgy is magasra tette a lécet Márkó. Szeretnénk megmutatni magunkat nemzetközi versenyeken is 2023-ban. Meglátjuk, mi lesz ezekből a tervekből a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben” – válaszolta Valter Tibor.

Egy biztos: Tóth Márkón nem múlik, hogy egyszer a kerékpársport elitjébe tartozzon. Az idáig vezető, több szempontból is rögös úton rengeteg edzésre van szükség. Télen-nyáron, fagyban és kánikulában is sok-sok kilométert tesznek a lábukba a csömöri egyesület ifjú versenyzői. A terhelés fokozatosan emelkedik: Márkó 2020-ban 12 ezer km-t tett meg két keréken, tavaly átlépte a 17 ezer km-t, idén pedig szinte biztosan kipipálja a 20 ezres határt is.

Cél a profik közé jutni

„Szeretek versenyezni is, de pontosabb, hogy a kerékpározás a mindenem. Időfutamon és sprinteknél is kellően erős vagyok, és úgy érzem, a meredek emelkedőkkel sincs gondom. A technikám csiszolásán sokat dolgozunk, akad még mit finomítani e téren. Hogy itt is minél jobb legyek, mountain bike és cyclocrossedzéseken is részt veszek.

Egyedül nem szívesen készülök, ezért szerencsés, hogy Csömörön közösségben vagyunk, a társakkal tudjuk húzni egymást. Célom, hogy olyan eredményeket tegyek le az asztalra, amelyek profi csapatok érdeklődését is felkeltik” – zárta szavait a Győr környéki versenyző, aki idén megnyerte az U19-es kritérium országos bajnokságot Békéscsabán. A nyúli bringás 38 perc 51 másodperc alatt ért célba, így második magyar bajnoki címét ünnepelhette egy szezon alatt.

A kemény edzéseken át vezet az út a legjobbak közé: Tóth Márkó idén már több mint 19 ezer kilométert tekert. Fotó: R. Á.

Behúzta a hazai kritériumot is

