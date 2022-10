UNI Győr-GYVSE–III. Ker. TVE 6–10 (1–3, 1–3, 1–1, 3–3)

Budapest, női Magyar Kupa-mérkőzés.

GYVSE: Horváth Anna – Rádli Rózsa 1, Hateier Nelli, Gálicz Zsófia, Vaszari Julianna 2, Török Dorina 1, Németh Veronika, Huszti Vanda, Huszti Dóra, Kiss Anita, Szedlák Mónika, Dróth Izabella, Kurucz Kata 2, Mozbauer Panna. Edző: Vogel Zsolt.

Polo SC–UNI Győr-GYVSE 10–16 (3–5, 0–4, 5–3, 2–4)

Budapest, női Magyar Kupa-mérkőzés.

GYVSE: Horváth Anna – Rádli Rózsa 1, Hateier Nelli, Gálicz Zsófia, Vaszari Julianna 1, Török Dorina 2, Németh Veronika 1, Huszti Vanda 3, Huszti Dóra 3, Kiss Anita, Szedlák Mónika, Dróth Izabella, Kurucz Kata 5, Mozbauer Panna. Edző: Vogel Zsolt.

Eger–UNI Győr-GYVSE 13–8 (3–2, 5–1, 2–3, 3–2)

Budapest, női Magyar Kupa-mérkőzés.

GYVSE: Horváth Anna – Rádli Rózsa 2, Hateier Nelli, Gálicz Zsófia 1, Vaszari Julianna 1, Török Dorina 1, Németh Veronika, Huszti Vanda 1, Huszti Dóra, Kiss Anita, Szedlák Mónika 1, Dróth Izabella, Kurucz Kata 1, Mozbauer Panna. Edző: Vogel Zsolt.

A győri csapat a 3. helyen végzett a csoportban, így nem jutott tovább.

Vogel Zsolt: – Nagyon örülünk a három mérkőzésnek. Azt kaptam, amit vártam. Nem voltunk se túl jók, se túl rosszak, nagyjából ott tartunk, ahol ilyenkor kell. Tudjuk, látjuk, miben kell fejlődni. Az is bebizonyosodott, hogy ha odafigyelünk, tudunk jól játszani, de ha nem, akkor nagyobb bajba is kerülhetünk. Szerencsére ez nem történt meg. A két nap alatt lejátszott három meccset is bírtuk fizikálisan, így összességében elégedett vagyok.