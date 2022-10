A Magyar Kupával veszi kezdetét a szezon a női vízilabdázóknál. Pénteken és szombaton a Magyar Kupában szállnak vízbe az UNI Győr-GYVSE játékosai.

Holnap 19 órakor a III.ker TVE-uszodában a házigazda III.ker TVE, szombaton 13 órakor a Polo SC, 17-kor pedig az Eger lesz Vogel Zsolt együttesének ellenfele.

A szakember így nyilatkozott a célokról, esélyekről: „Azt gondolom, amit terveztünk a felkészülés során, azt megcsináltuk jól, de nem jelenteném ki, hogy végezetünk. Ilyen szempontból nem is rossz ez a Magyar Kupa, hiszen ezzel tudunk hangolódni a közelgő bajnoki rajtra. Kedvező csoportban vagyunk abból a szempontból, hogy mindenféle erősségű csapattal találkozunk, így le tudjuk mérni, hol is tartunk igazán. Előzetesen úgy vélem, a Polót mindenképpen meg kell tudnunk verni, a III. kerületiek ellen lemérhetjük, hogy esetleg a tavalyi négy-öt gólos különbség csökkent vagy nőtt a nyár folyamán. Az Eger sokkal esélyesebb, ellenük minél tovább meccsben szeretnénk maradni. Két nap alatt kell három meccset játszani, ez fizikálisan is remek felmérő lesz.”

A keretben három új játékos van: Rádli Rózsa, Szedlák Mónika és Gálics Zsófia. Mindhárman erősítést jelentenek, velük hosszabb lett a kispad, így több variációs lehetősége van a szakvezetésnek, és a kulcsemberek is többet tudnak pihenni.

Nehézséget jelent, hogy Torma Lucára még nem számíthat a kapuban Vogel Zsolt, és az elmúlt időszakban rendre volt egy-két hiányzó betegség, megfázás miatt.