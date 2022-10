"A sport éppen erre tanít, hogy küzdeni kell akkor is, amikor nem kedvez minden a versenyzésnek, az edzésnek. A koronavírus-járványon alig vagyunk túl, most itt az energiaválság. Ez az élet minden területére kihat, így a sportra, valamint a város sporttámogatására is. Sajnos annyit nem tudtunk idén áldozni a győri klubokra, egyesületekre, sportolókra, de így is mintegy négyszáz-millió forinttal támogattuk a győri sportot idén. Büszkék vagyunk arra, hogy ezeken az eseményeken azért szép számban vannak győri versenyzők, akik éremmel, sokszor a legfényesebbel térhetnek haza az itthoni és a külföldi viadalokról" – fogalmazott Radnóti Ákos, aki Patkás Tamással Csay Renátának, Czéllai-Vörös Zsófiának, Boros Adriánnak, Erdélyi Tamásnak, Kolozsvári Brúnónak, Varga Olivérnek, az edzők közül Németh Balázsnak és Sztanity Lászlónak, míg a vezetők közül Weisz Róbert és Ábrahám Csaba elnöknek adott át ajándékot.