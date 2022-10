A korábban a Gyirmótot is 3–2-vel búcsúztató Iváncsa kedden az év, de lehet, hogy az évtized egyik hazai futballszenzációját szolgáltatta azzal, hogy legyőzte és ezzel kiütötte a MOL Magyar Kupából az Európa Ligában menetelő Ferencvárost. A Fradi legutóbb 48 évvel ezelőtt esett ki NB III-as csapattal szemben, akkor a Vasas Izzó ütötte ki a hazai kupasorozatból.

Néhány napon belül kétszer szenvedett vereséget az itthon legyőzhetetlennek gondolt Fradi: előbb Mezőkövesden a bajnokságban, a héten pedig az említett Iváncsán. A kiesésével szinte majdnem minden bennmaradt csapat vérszemet kaphat. Joggal érezhetik úgy, hogy a legnagyobb favorit hiányában megnyílhat számukra az út a kupagyőzelem felé.

Álmodoznak a győri szurkolók is, nekik az elmúlt hét évben nagyjából úgyis ez marad: ahogy tavaly a Puskás Akadémia és a Fehérvár, idén a Kecskemét elleni továbbjutás mutatja, hazai pályán egy mérkőzésen még a magasabban kvalifikált ellenfelek is legyőzhetők. A jelen helyzetben pedig másodosztályúként az ETO mindig pályaválasztó lehet, ha NB I-es riválist kap...

A Világi család által tulajdonolt klubok most egy napon játszottak a kupában. A Dunaszerdahely újra kiesett második ligás ellenfelével szemben, ennek különböző retorzió lett a következménye. Világi Oszkár veje, a DAC sportigazgatója – aki az ETO-nál ingázó ügyvezető – nyilatkozott is a felvidéki klub honlapján. Úgy tudjuk, a győri meccsen a tulajdonosok közül ezúttal sem volt senki – mint ahogy általában sem szokott lenni. Talán telefonon azért gratuláltak azoknak, akiknek ilyenkor kell.

A két klub szinergiájának mérlegét jövő februárban illik majd először megvonni, egyelőre az látszik tisztán, és ahogyan várni is lehetett: Dunaszerdahelyen annyira nem fontos az ETO. A nagyobb baj az, hogy Győrben sem mindenkinek az.