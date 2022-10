Több év szünet után tartotta meg őszi szezonzáróját a győri Graboplast VSE kajak-kenu szakosztálya. Az eseményen rendhagyó versenyt rendeztek, emellett pedig egy új díjat is átadtak a szervezők.

Mint azt Kadler Zsuzsanna, a győri Csay Renáta Regionális Akadémia menedzsere elmondta: nagyon jól sikerült a rendezvény, nagy szüksége volt erre gyereknek, felnőttnek egyaránt.

„Pontosan nem tudom mióta, de legalább tizenöt éve nagy hagyománya van a klubnál a szezonzárónak – kezdte a sportvezető. – Öt éve alakult ki a magyar szövetségben a régiós rendszer, ezért úgy döntöttünk, kibővítjük régiós szinten ezt a családi napot. Az elmúlt években a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség így összejönni a sportolóknak és szüleiknek, így nagy öröm volt látni, hogy gyakorlatilag megtelt a vízitelep, hatszáz adag étel fogyott el.”

A győri kajak-kenu sikereinek az elmúlt évtizedekben Kadler Gusztáv volt a letéteményese. A fáradhatatlan sportvezető három évvel ezelőtt hunyt el, emléke előtt tisztelegve a magyar szövetség a maratoni bajnokságot róla nevezte el, hiszen Győr a szakág fellegvárának számít.

„Nagy megtiszteltetés ez számunkra, ráadásul azon a versenyen a legnépesebb mezőny nyertesei díjat kapnak, ezt szerettük volna mi is kiegészíteni egy másik elismeréssel. A család ezért úgy döntött, alapít egy díjat, mely édesapánk szellemiségét viszi tovább. Ennek lényege, hogy a kajak-kenusok egy nagy családot alkotnak, ahol a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzük magukat, csak ezután következik az eredményesség. Az első díjazottunk Csay Renáta lett, aki gyakorlatilag a csónakházban nőtt fel, itt talált rá a szerelem, itt születtek a gyerekei, akik maguk is kajakoznak, nem mellékesen pedig nyert húsz világbajnoki címet, és névadó a regionális akadémiának, ahol edzőként is dolgozik” – indokolta a döntést Kadler Zsuzsanna.

A családi nap különlegessége a hendikep verseny volt, mely győri specialitás, még az 1990-es évek elején Belgiumban, a flamand bajnokságban láttak ilyet a győriek. Ennek lényege, hogy először a legkisebbek, a leglassabbak indulnak el, majd bizonyos időközönként rajtolnak az idősebbek. A végső győztes Kolozsvári Brúnó – Csay Renáta fia – lett, Csay lánya, Lili mix párosban Pálinkás Árminnal a harmadik helyen zárt.

A nap során versenyen kívül sárkányhajó-futamot is rendeztek a kajakos és kenus szülőknek, de hajóba ültek szülő-gyerek, illetve testvérpárosok is.