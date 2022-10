Egészen elképesztő az az erő, ahogyan Zsolt a vele történteket feldolgozta. Sőt, boldog, mert elfogadta állapotát, s családja, barátai segítségével nem a múlton töpreng, hanem a megváltozott élete szépségeit keresi, s szerencsére ezeket a pillanatokat gyakran meg is leli...

Leérettségizett, munkát ta­­­lált. Speciálisan kezelhető számítógépén otthon dolgozik, persze a gépén gyakran játszik is. Az online játékok szerelmese lett, főleg a számítógépes futballt szereti. Hiába azonban az odaadó ápolás és gondozás, lábai mozdulatlansága miatt csípőjében elmeszesedtek a csontjai. Manapság csak nagyobb terpeszben tud ülni, feküdni. A szétálló lábak megnehezítették beültetését a kerekesszékbe, de nehéz így a mindennapos fürdést is megoldani.

„A tíz operáció után már nem akartam több műtétet, de édesanyám meggyőzött – mondta érdeklődésünkre a ma már 32 éves Virág Zsolt.

– Levelet írt a volt kezelőorvosomnak Budakeszire, hogy nagyon durván kiújult a csontosodásom. Több vizsgálat, vérvétel, röntgen és CT is kellett, hogy egyáltalán meg lehet-e operálni a csípőm. Volt egy sikertelen CT-nk is, mert a szétálló lábaim miatt nem lehetett a vizsgálatot megcsinálni, igaz, meg sem próbáltak az első alkalommal a gépbe berakni. Aztán egy nagyon kedves győri orvos, dr. Luterán Ferenc segítségével sikerült ez is. Érdekesség, hogy nem lábbal, hanem fejjel befelé toltak be a gépbe. Így befértem. A CT azért volt fontos, hogy a főütőér, a nagyobb erek elhelyezkedését lássa az ortopéd orvos. Szerencsére ezzel sem volt probléma, s a tervek szerint januárban lesz az első műtét, a rosszabb állapotban lévő lábamon, majd később megoperálják a másikat is.”

Virág Zsolt édesanyjával és testvérével valamint a népszerű rádióssal, Rákóczi Ferenccel egy közelmúltbeli győri rendezvényen.

A beavatkozás bár komoly, megkönnyíti majd Zsolt és szülei mindennapjait, ráadásul azzal, hogy kivágnak a csípő-, felső combcsontból egy darabot, s lengő csípőt alakítanak ki az orvosok, a meszesedés soha többet nem fog visszatérni. Zsoltot könnyebben lehet majd mozgatni, többet utazhat, – s nyilván csak szurkolóként, de – akár tornaversenyekre is.

„Nem gyűlöltem meg a tornát, szeretem nézni még most is. Nagyon örülök, hogy Győrben most több tehetséges fiatal akad. Mészáros Krisztofer kiemelkedik a többiek közül. Egyre jobb eredményeket ér el, s bízom benne, ott lesz majd az olimpián. Már csak azért is, mert az álmunk egy franciaországi családi nyaralás. Ha eljutunk Párizsba, terv egy-két versenyt is megnézni az olimpián. S bizony jó lenne a helyszínen biztatni a győri tornászt.”