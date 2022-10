Nem minden napi helyszínen, Budapest szívében a Dunán mérették meg magukat az ország egyetemeinek csapatai. A Dunai Regatta számos, hallgatóknak szóló sportrendezvénye közül a leglátványosabb, amikor sárkányhajónként 18 evezős mozdul egyszerre a győzelemért. A győri csapat legutóbb 2015-ben szerzett elsőséget a versenyen, azóta többször is hajszálnyira volt a cél, egészen mostanáig.

– Kiváló sportolókban mi sem szűkölködünk. A saját nevelésű sportolóink mellett az ország egyik legjobb, szintén győri egyesületénél, a Rába Sárkányhajó Klubnál is több egyetemista evez, emellett a Győri Vízisport Egyesület kenusai közül is érkeztek versenyzők az csapatba – mondta el az egyetemi csapat edzője Hegedűs Péter.

A csapat kapitánya Kovács Kíra volt, aki első alkalommal vezette a széchenyis hallgatókat.

– Az utolsó napokban a kormányosunk Turóczi Szabolcs döntötte el a végleges csapatösszeállítást. Így is volt 3-4 olyan emberünk, akik edzettsége és tudása alapján bármikor beszállhatott volna gond esetén – mesélt az összeállításról Kovács Kíra. –Annak ellenére, hogy több helyről érkeztünk nagyon gyorsan összerázódott a csapat. Már az első közös evezésen lehetett érezni, hogy jól megy a hajó. Mindenki tudta, hogy most az egyetemünk színeiben egy közös célért küzdünk. Mikor célba értünk annyira boldog és büszke voltam, hogy még a könnyem is kicsordult. Az pedig külön pozitív élmény a számomra, hogy az eredményhirdetésnél a színpadon a többi csapat is velünk örült, sokan külön is gratuláltak.

A Széchenyi István Egyetemen már nagy hagyománya van a sárkányhajózásnak. Az elmúlt években csaknem 400 hallgató fordult meg a csapatban, az egyetemi sportnapokon pedig még ennél is többen próbálhatták ki az evezést. Az állandó tagok, az egyetemi megmérettetések mellett, a felnőtt versenyeken is értek már el szép eredményeket.

– Az egyik legfontosabb célunk, hogy a hallgatók ne csak tudásukban fejlődjenek az egyetemen, hanem a kiegyensúlyozott élethez szükséges egészséges életmód alapjait is elsajátítsák. Szerencsénkre az egyetem vezetése mindenben támogat minket – emelte ki Hegedűs Péter. – A sárkányhajó egy különleges és speciális sport, ahol az erőnlét mellett a csapatmunkán is nagy a hangsúly. Szívesen látunk minden új tagot, akár a versenyszintű-, akár a hobbi sport érdekli.