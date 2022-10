A Merkantil Bank Liga, NB II 9. fordulójában az ETO FC Győr 0-0-ás döntetlent ért el Kazincbarcikán. A zöld-fehérek a 70. perctől Toma György kiállítása miatt tíz emberrel játszottak.

Tímár Krisztián, a győriek vezetőedzője így látta a mérkőzést a klub honlapján: - Azt gondolom, hogy az első félidőben szépen fokozatosan átvettük a mérkőzés irányítását, egészen a kiállításig kontroll alatt is tartottuk a meccset. Azután egy más mérkőzés alakult ki, büszke vagyok a csapatra, mert egy másik arcát is megmutatta, nagyon nagyot küzdöttek a fiúk, a védelem és Fadgyas is a kapuban extra teljesítményt nyújtott. Véleményem szerint korábban el kell dönteni a kérdéseket, amikor meg vannak a helyzeteink és kicsit az ellenfél fölé növünk. A góllövéssel továbbra is hadilábon állunk, de a védelemmel elégedett vagyok, és összességében értékesnek mondhatjuk az idegenben szerzett egy pontot.