„Hazalátogatott” egykori sikerei helyszínére Szasa Sztevanovic, az ETO korábbi kiváló kapusa. Sztevanovic 2004-ben igazolt Győrbe, s az ETO színeiben 258 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, bajnok, háromszor bronzérmes és Szuperkupa-győztes is volt a zöld-fehérekkel. Játékos-pályafutása után, 2013-ban egy ideig a Rába-partiak sportigazgatójaként dolgozott. Szerbiában éttermet és fociiskolát nyitott, majd 2020 decemberétől a nagy múltú – jelenleg harmadosztályú – OFK Beograd elnöke lett.

– Gyakran megfordul Magyarországon? – kérdeztük a korábbi közönségkedvenc futballistát.

– Igen, sokszor jövök, s ilyenkor persze Győrbe is ellátogatok. Legtöbbször üzleti ügyeket intézek. Van a városban egy lakásunk, most új bérlőnk lesz, s mire megérkezik, fel kell újítani a helyiségeket. Sokszor jövök a fővárosba is, legutóbb megnéztem a zvezda vendégszereplését a Ferencváros ellen.

– Mit szól a magyar csapat és a válogatott előrelépéséhez?

– Őszintén örülök neki. Amúgy nagyon nem csodálkozom ezen, hiszen azt látom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben van most a foci. Csodálatos stadionok épülnek, s az állami támogatásnak köszönhetően stabil a klubok helyzete, jól keresnek a futballisták. A Fradi nagyszerű idényt produkál, s a válogatott is rendkívül egységes. Nem véletlen, hogy Németországot, Angliát is legyőzte. Bevallom, irigylem a magyar foci helyzetét, nálunk otthon koránt sincs most minden rendben.

Szasa Sztevanovic



– Csak nincs baj a belgrádi klubjánál?

– Olyannyira van, hogy pár hete felálltam s lemondtam az elnöki pozícióról. Nem sikerült ugyanis feljutnunk a másod- osztályba, de azt hiszem, ha ez összejött volna, akkor is így döntök, mert nem lett volna miből tovább finanszírozni a klubot. Sokat dolgoztam az egyesületért, megerősítettem a marketinget, s mivel Szerbiában nincs akkora központi támogatás, próbáltam az anyagiakat is előteremteni. Sajnos nem sikerült, s úgy láttam tisztességesnek, ha átadom a helyem valaki másnak.

– Ki is száll a futballból?

– Egyelőre igen. Persze ha hívnak, márpedig elég gyakran csörög a telefonom, tanácsokkal segítek a klubnak. Megvan még az éttermem Kragujevacban, most arra koncentrálok.

– Mindkét fia követte a példáját, kisebbik gyereke ráadásul kapus, ha jól tudjuk.

– A nagyobbik fiam már egyetemista, s a tanulás mellett kosarazik. A kicsi kapus- iskolába is járt, de most ő is átnyergelt a kosárlabdára.

– Lenne kedve valamilyen szerepet vállalni a magyar fociban, netán dolgozna újra Győrben?

– Ez egyértelmű, hiszen ahogy említettem, úgy látom, nagyon jó most a foci helyzete Magyarországon. Szerettem Győrben futballozni és persze dolgozni. Óriási lehetőséget látok amúgy az ETO-ban is. Nyilván az első osztályban még több lenne a mozgástér, de biztos vagyok benne, hogy az új tulajdonos segítségével hamarosan ismét az NB I-ben szerepel majd a győri együttes.