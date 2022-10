Hétvégén a 13. fordulót rendezik a hazai NB III-as futballbajnokságban. Minden találkozó vasárnap lesz.

Nagykanizsa–Gyirmót FC Győr II

Nagykanizsa, Olajbányász-stadion 13 óra. V.: Hartung.

„Nagyon bosszús voltam a legutóbbi hazai pontvesztésünk miatt, de mivel közel a következő feladat, ezért nincs idő a sebeket nyalogatni. A lelki egyensúly megtartása miatt is csak a Nagykanizsa elleni találkozóval foglalkoztunk az elmúlt napokban. Több mérkőzésüket is láttam, próbálunk megfelelően felkészülni belőlük és egy szoros meccset játszani, amiben akár egy idegenbeli siker is benne lehet" – mondta Ördög József a Gyirmót II edzője.