Balszerencsésen ért véget a Kecskemét ellen továbbjutással végződött kupamérkőzés az ETO fiatal védője, Csinger Márk számára. A játékidő utolsó pillanataiban szenvedett súlyos sérülést.

„A félpályánál felugrottam egy labdára, amikor a kecskeméti játékos alám került, én pedig ennek következtében rosszul érkeztem a talajra - meséli a 19 éves futballista. - Megütöttem a vállamat, nagy fájdalmaim voltak, már akkor éreztem, hogy ebből nagyobb baj lehet. Ez sajnos be is igazolódott az első vizsgálatok után, megállapították, hogy kulcscsonttörést szenvedtem. Másnap a győri kórházban megoperáltak, egy fémlemezzel és néhány csavarral rögzítették a sérült testrészt. Az orvosok szerint jól sikerült a műtét, én is mindennap jobban érzem magam. Pénteken szedik ki a varratokat.”

A játékos azóta elkezdte a rehabilitációt, egyelőre szoba kerékpározik, hogy valamennyire kondiban tartsa magát.

„Elvileg négy-hat hétig nem futballozhatok. Bárhogyan is számolok, nagyjából december elején térhetnék vissza, akkor pedig már vége lesz az őszi idénynek. Így az is elképzelhető, hogy csak jövőre léphetek pályára” - folytatta kissé szomorkásan Csinger Márk, aki az idén nyáron a DAC 1904 kölcsönjátékosaként egy évre került Győrbe. A gazda klub is a bajnokság előtt szerezte meg őt Olaszországból, ahol a SPAL korosztályos csapataiban játszott, legutóbb az U19-es Primaverában.

„Örültem, hogy az ETO-hoz kerültem és jól is érzem itt magam: Győrben a lehető legjobb helyen vagyok - említi a hátvéd, akinek határozott és erőteljes játékát hamar megkedvelték a zöld-fehérek szurkolói. - Felnőttbajnokságban ez az első idényem, az NB II fizikálisan sokkal erősebb, mint az olasz utánpótlás ligák, ahol szerepeltem. Kint viszont gyorsabb a játék és még nagyobb hangsúlyt kap a taktikai felkészülés. Hetente többször is voltak két órás videóelemzések.”

Az ETO jelenleg a középmezőnyben a nyolcadik helyet foglalja el a táblázaton, Csinger Márk azonban bízik benne, hogy az ősz végére sokkal előbbre végeznek.

„A hátralévő időszakban olyan csapatokkal találkozunk, amelyek mögöttünk állnak, szeretnénk ellenük jól szerepelni.. Remélem, sok-sok három pontot gyűjtenek be a srácok. Ehhez az is kell, hogy az előre játékban hatékonyabbak legyünk. Bízom a jó folytatásban” - tette hozzá Csinger Márk.