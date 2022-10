Király József az elmúlt időszakban két alkalommal is dolgozott a Lajta-parti klubnál: irányítása alatt az NB III Nyugati csoportjának 2. helyét szerezte meg az együttes, amivel kiharcolta az NB II-es tagságot, majd a második vonalban a 9. helyen végzett. Második alkalommal a koronavírus miatt félbeszakított szezonban irányította a csapatot, s akkor a 8. helyen végzett a gárda.

Ezúttal nem vezetőedzőként, hanem szakmai vezetőként tér vissza Mosonmagyaróvárra.

„Rendkívül jól esett az elnök úr megkeresése. Mosonmagyaróváriként szívügyemnek érzem a klub sorsát, ezért nem sokat gondolkodtam válaszomon. Számomra ez egy új szerepkör, amely nagy kihívás és óriási lehetőség is egyaránt, úgy érzem, meg tudok felelni az elvárásoknak. Feladataim közé tartozik az NB II-es, valamint megye I-es csapataink szakmai felügyelete, emellett a játékoskeret kialakításában és a vezetőedző kiválasztásában is szerepet vállalok, nem utolsó sorban pedig szeretnék fiatal, tehetséges játékosokat beintegrálni az utánpótlás futballból a felnőtt labdarúgás világába. Azonban jelenleg legfőbb célunk, hogy a következő szezonban is NB II-ben szereplő csapata legyen Mosonmagyaróvárnak, és ezért minden tőlem telhetőt meg fogok tenni”– nyilatkozta klubja honlapján Király József.