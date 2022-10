Ahogy arról beszámoltunk, a jelenleg NB III-ban szereplő Csornai SE szakmai stábja újabb tehetséges hazai szakemberrel bővült, ugyanis az UEFA A licenccel is rendelkező Varga László lett az egyesület – mint körzet központ – szakmai igazgatója, míg Varga Péter a felnőtt csapat vezetőedzőjeként tevékenykedik tovább.

Családi János, a Csornai Sportegyesület elnöke elmondta, hogy amint tudomására jutott a fiatal szakvezető távozása Mosonmagyaróvárról, azonnal megkereste. Varga László egyébként Csornán kezdte edzői pályafutását, s klub utánpótlás csapatainál már korábban is kiváló munkát végzett.

„Nem kerültem ismeretlen közegbe, korábban játékosként és edzőként is számítottak rám a klubnál. Az utolsó évben ráadásul hasonló szerepkörben dolgoztam, mint most fogok, így rövid gondolkodás után vállaltam el ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy egy jól működő gépezetbe csöppentem, amit szeretnék tovább építeni és kiaknázni azokat a lehetőségeket, melyeket még nem érintettünk és ezáltal a klub, az edzők és a gyerekek is a további fejlődés útjára léphetnek. A célom az, hogy olyan játékosokat tudjunk felnevelni, akik nem csak a pályán, de az életben is meg tudják állni a helyüket. A legnagyobb érték persze az lenne, ha lehetőségük nyílna a továbblépésre magasabb osztályokba, akadémiák felé, illetve saját felnőtt csapatunk keretébe, s hosszú távon az együttes rendelkezésére tudnának majd állni. Mindezek megvalósítása komoly, de szép feladattal jár, nem csak számomra, hanem az utánpótlásban dolgozó edzők számára is, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy szintet tudjunk lépni” – fogalmazott Varga László, a rábaköziek új szakmai igazgatója.