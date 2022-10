Gyirmót FC Győr–Soroksár SC

Alcufer Stadion, 13.00. V.: Pillók.

A Gyirmótnak az idei őszön a hazai pálya szinte hátrányt jelent az eredményesség szempontjából. Ezen változtatnának ma a kék-sárgák.

Csertői Aurél vezetőedző: „Siófokon olyan futballisták is kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebb játékperchez jutottak. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy be tudja mutatni, mire képes. A hazai meccsek tapasztalatából kiindulva, a Soroksár ellen hátul stabilizálni kell a védekezésünket, és remélem, ezúttal hazai környezetben is sikeresek leszünk.”