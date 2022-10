Hétvégén rendezik az NB III Nyugati csoport 15. fordulóját, minden találkozó vasárnap lesz.

ETO Akadémia–Érdi VSE

Győr, ETO Park, 11.00. V.: Papp Á.

Jó formában készülnek a győri akadémisták a hétvégi, Érd elleni mérkőzésre, ugyanis a csapat az utolsó három bajnokiját egyaránt megnyerte. Legutóbb hétközi meccsen, Zalaegerszegen gyűjtötték be a három pontot Antonio Munoz tanítványai.

„Kemény mérkőzésre számítunk az Érd ellen, ugyanis ellenfelünk mind támadásban, mind pedig védekezésben nagyon kompakt. Maximális koncentrációra lesz szükségünk, a saját stílusunkat kell játszanunk most is. Bízom benne, hogy meg tudjuk nyerni zsinórban a negyedik meccsünket is" – mondta a spanyol szakvezető.