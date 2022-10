Tudás, szív, szerencse és összefogás kellett ahhoz, hogy sikerült megmenteni Névery (Nissner) Aladár – akit egyébként Alfrédként kereszteltek – hőskori magyar labdarúgó sírját Sopronban.

Először is kellett egy hozzáértő és lelkes helytörténész, Biczó Zalán, aki a kutatásai során felfedezte, hogy a leghűségesebb város Szent Mihály-temetőjében nyugvó Névery azonos a magyar labdarúgó-válogatott második mérkőzésén – és még további négyen – pályára lépő Niessnerrel, aki ráadásul Doborjánban ugyanabban a házban született, mint Liszt Ferenc.

Páder Vilmos kollégánkat, lelkes lokálpatriótát megkértem, hogy keresse meg a sírját. Teljesítette is a lehetetlennek tűnő küldetést: megtalálta a tűt a szalmakazalban. Ekkor derült ki, hogy a romos állapotban lévő síremlék lassan az enyészeté lesz, mert már régóta felszámolható.

Elhatároztuk, hogy megmentjük az utókornak az egykori labdarúgó nyughelyét, aki élete utolsó tizenegy évét töltötte Sopronban.

A város sportszerető polgárai, elkötelezett szervezetei ezúttal (is) példát mutattak: klasszikus összefogás eredményeként sikerült megváltani a helyet és méltóképpen helyreállítani a sírkövet. A következő huszonöt évre így őrzi az emlékét az egykori csatárnak, jeles atlétának és kiváló mérnök embernek.

A napokban a sírszentelés alkalmából tartott színvonalas ünnepségen lerótták kegyeletüket a meghívottak, köztük a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője is.

A Kisalföld immár másodszor vállalt közvetítő szerepet egykori válogatott labdarúgó sírjának rendbetételében. Az első Payer Imre volt, aki a győr-nádorvárosi temetőben pihen.