Rendkívül gyors sportnak számít, rekreációs céllal a világon rengetegen űzik sokan. Amerikában az egyik legdinamikusabb fejlődő sportág, a tenisz körversenyekhez hasonló tornákat rendeznek, komoly nézőközönség előtt. Olyannyira sikeres és népszerű, hogy nagy valószínűség szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián bemutatkozó sportágként felkerül az ötkarikás játékok programjába.

Magyarországon 3 éve rendeznek országos bajnokságot, a sportolók eleinte értelemszerűen a három sportágból érkeztek, de már egyre több specialista van. Sopronban másfél éve indult hódító útjára a pickleball a Lövér Asztalitenisz és Tollaslabda Egyesület égisze alatt.

Kiss László elnök így nyilatkozott a kezdetekről: "Addig a nevünkben is szereplő két sportággal foglalkoztunk, de hamar felfedeztük ezt az új versenyzési formát, amit – magunk sem hittük – nagyon sokan szinte azonnal megszerettek. Most már országos versenyeken is indulunk, a bajnoki sorozat négy fordulóból áll. Szerencsére már sikereink is vannak. Szeli Fruzsina a közelmúltban megnyerte a negyedik fordulót Budapesten. A felnőttek között győzött, miközben még csak tizennégy éves. Nagy szó ez, óriási tehetségnek számít Fruzsi, aki emellett az élvonalban pingpongozik. Érdekesség, hogy másnap az asztalitenisz ob-n is sikeresen szerepelt."

A soproni klub most azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hat év múlva legyen versenyzőjük Los Angelesben.

"Nagy terv, nehéz megjósolni, mi is lesz, de Szeli Fruzsina példája is mutatja, hogy érdemes ezzel a sportággal is foglalkozni, lehet gyorsan sikereket elérni. Mi a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy egyengessük a versenyzőink útját" – tette hozzá az elnök, aki röviden a szabályokról is beszélt.

"A számolás hagyományos pontokban történik, nem úgy mint a teniszben. Egy szett tizenegy vagy tizenöt nyert pontig tart, a meccs megnyeréséhez általában két győztes játszma kell. A labda a saját térfélen egyszer lepattanhat" – mondta Kiss László.

Magyarországon Sopron mellett Budapest, Andocs , Mohács és Bóly számít fellegvárnak, most kezd meghonosodni a sportág Győrben is. Itt Komáromi Róbert testnevelő szervezi a pickleballt.

Sopronban az egykori szőnyeggyár területén közösségi összefogással épült, 160 négyzetméteres tollaslabda-pálya jelenti a bázist, míg a bajnokság első fordulóját az SVSE pályáin rendezték meg.

Kiss László örömmel újságolta, hogy nagyon jól sikerült a verseny, szinte mindenki a legjobban rendezett bajnoki fordulónak tartotta.

Az elnök érdekességként tette hozzá, hogy a sportág egyik jeles hazai képviselője Havasi Balázs. A magyar zongoraművész, zeneszerző Amerikában él, ott fedezte fel a sportágat, melynek rendszeresen hódol, és jól is csinálja, rendre dobogón végez.