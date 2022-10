Az október elején lejátszott Gyirmót FC Győr–Nyíregyháza NB II-es mérkőzésen szűk tíz perc elteltével a labdáért folytatott harcban Helembai Márk és a vendégcsapat egyik játékosa összefejelt a levegőben a hazai tizenhatos előtt, ami után a hazaiak 19 éves védője elveszítette eszméletét, ezt követően kórházba szállították.

Az alapos orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy a többszörös koponyacsonttörést és agyrázkódást szenvedett gyirmóti játékosnál nem lesz szükség műtéti beavatkozásra, a gyógyulása azonban hosszabb időt vehet igénybe.

A sérülés óta már eltelt több mint két hét, és szerencsére a fiatal futballista állapota a kezdeti ijedséget követően sokat javult, ami azt is eredményezte, hogy hétfőn hazamehetett a kórházból és otthon ápolják tovább.

– Nem szeretném elhamarkodottan kijelenteni, de napról napra egyre jobb lelki és fizikai állapotban vagyok, erősödöm, mindent el fogok követni a gyógyulásom érdekében – válaszolta érdeklődésünkre Helembai Márk.

– Az ominózus esetről milyen emlékei vannak?

– Sajnos sok minden kiesett az emlékezetemből, ami a sérülésemhez köthető, így csak a találkozót megelőző készülődésről vannak pillanatok, amikre emlékszem. Nagyon megérintett a jelenet, amikor az ETO elleni mérkőzésünk előtt a két csapat játékosai – nekem üzenve – egységes pólóban vonultak a játéktérre és egy molinót maguk előtt tartva kívántak mielőbbi felépülést, amit a tévé képernyőjén keresztül sokan láthattak. Azt is köszönöm, hogy az ellenfél Nyíregyháza és a volt csapatom, az MTK is küldött egy videót, amelyben jobbulást és gyógyulást kívántak.

Még nem tudni, hogy a gyirmóti védő mikor térhet vissza a pályára.

– Azóta, hogy elhagyhatta a kórházat, mivel telnek a napjai?

– Logopédus foglalkozik velem, hiszen a beszédem sem tökéletes még, de szerencsére az írással és a hangos olvasással kapcsolatos feladatok is mindennap egyre jobban mennek. Ebéd után rövid pihenés van soron, majd ezt követően különböző fejlesztő játékok töltik ki az időmet. Természetesen itthonról is folyamatosan követem a csapatom szereplését, a honi futballt és más országok mérkőzéseit is.

– Mi a gyógyulási folyamat további menete?

– Október huszonnyolcadikán lesz a következő CT-vizsgálat Győrben, ami alapján az orvosi stáb felállít egy újabb diagnózist, ezt követően tudok majd konkrétumokat mondani én is a pályafutásommal, az esetleges visszatérésemmel kapcsolatban. Addig is fontos kiemelnem, hogy nagyon hálás vagyok a kórház orvosainak, ápolóinak, hiszen kitűnő ellátást biztosítottak számomra, továbbá csapatunk egészségügyi stábjának, akik azonnali elsősegélyben részesítettek, valamint a tulajdonosoknak, a vezetőknek, a játékostársaknak és a szimpatizánsoknak, akik értem aggódtak és teszik ezt napjainkban is.

Helembai Márk idén nyáron igazolt Gyirmótra, ahol bal oldali szárnyvédőként kitűnően látta el feladatát, mellette a góllövésből is kivette a részét. A szurkolók bíznak benne, hogy folytathatja a pályafutását és mihamarabb viszontláthatják őt a zöld gyepen is.