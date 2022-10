Sopron Basket - TFSE-MTK 90-62 (26-16, 20-13, 25-24, 19-9)

A klub weboldalán közzétett beszámoló szerint, gyorsan kézbe vették az irányítást.

Mint írják, "ezúttal is sok pontot hozott a két csapat találkozója, de most a kezdésünk is rendben volt. "

Sopron Basket: Fegyverneky 8/6, Sykes 20, Kunek 18/6, Brooks 14, Sitku 2 Cs.: Stankovic 14, Czukor 2, Varga A. 7/3, Böröndy 5, Völgyi -

TFSE-MTK: Marshall 7/3, Dúl P. 13/3, Dúl T. 4, Hillsman 27, Hegedűs 6 Cs.: Szeitl 3/3, Theodorean 2, Király -, Burján -, Turi -

Statisztika

Mezőny dobószázalék: 31/64 48% ill. 23/68 34%

3-pontos dobószázalék: 5/20 25% ill. 3/15 20%

Büntető dobószázalék: 23/28 82% ill. 13/17 77%

Lepattanó: 42 (Stankovic 10) ill. 39 (Hillsman 11)

Gólpassz: 17 (Sykes 8) ill. 13

Szerzett labda: 11 (Sykes 6) ill. 6

Eladott labda: 13 ill. 18

Fault: 17 ill. 22

Értékelések:

Gáspár Dávid: Több játékosunknak is meg kell még azt tanulnia és kiviteleznie, hogy kell 40 percen át fenntartani az elvárt minőséget, akár a padról érkezik valaki, akár a pályán van már huzamosabb ideje. Ez lényeges lesz a jövőt tekintve, ebben láttam ma ingadozást. Az első félidőben 4 támadót szedett a TFSE, a szünet után 12-t, mely mutatja, hogy bizonyos helyzetekben nem voltunk elég élesek. A mérkőzést jól kontrolláltuk, jó periódusaink is voltak, de az említett területeken kell előrelépés. Összességében gratulálok a csapatomnak, örülök Dragana jó játékának is! Minden jót kívánok a TFSE csapatának a folytatáshoz!

Dragana Stankovic: Voltak rossz szakaszai a mérkőzésnek, melyet az Euroligában nem engedhetünk majd meg. Az utolsó negyedet kell tovább vinni a folytatásra. Pár napja vagyok itt, sok mindet meg kell még tanulnom, remélem a következő alkalomra már készen állok teljesen!

Magyar Bianka: Brutális szériában vagyunk, folyamatosan kemény csapatokkal játszottunk az elmúlt időszakban. Reálisan kell látnunk, hogy ez még nem a mi szintünk. Kell egy hét hogy fel tudjunk készülni a meccsekre. Érződik, hogy a lányok mentálisan is fáradtak. Sajnálom, ami történt a meccsen, nem fogadom el a sportszerűtlenséget. Most jönnek a fontos meccseink, melyeken csapatként kell működni és a szerzett tapasztalatokat kamatoztatni. Gratulálok a Sopronnak! Örülök, hogy a kiegészítő játékosaink is igyekeztek a mérkőzés során kieső társaik után elvégezni a feladatokat. Volt tartásunk, nem estünk szét. A harmadik negyedet majdnem meg is nyertük, de elfáradtunk a végére.

Dúl Panka: Gratulálok a Sopronnak a győzelemhez! A mérkőzés részleteibe nem akarok belemenni, de büszke vagyok rá, hogy nem adtuk fel egy pillanatra sem. Előre kell tekintenünk, és a hetet jól ki kell használnunk, hogy összeszedjük magunkat és lelkileg is a Cegléd elleni feladatra.

A tabella:

1. Sopron Basket 5 5 - 453-314 10 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 5 4 1 404-304 9

3. DVTK-Hun-Therm 4 4 - 291-193 8

4. SERCO UNI Győr 4 4 - 366-281 8

5. NKA Universitas PEAC 4 4 - 327-256 8

6. Ludovika Csata 4 2 2 314-255 6

7. TFSE-MTK 5 1 4 328-408 6

8. Vasas Akadémia 4 1 3 248-290 5

9. E.ON ELTE BEAC 4 1 3 259-334 5

10. PINKK Pécsi 424 5 - 5 260-445 5

11. VBW CEKK Cegléd 4 - 4 277-346 4

12. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 4 - 4231-332 4