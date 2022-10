Ezzel a találkozóval zárul a szezon első szakasza, a jövő héttől ugyanis válogatottszünet kezdődik, hiszen november elejétől rendezik meg az Európa-bajnokságot.Érthetően a zöld-fehérek szeretnék szépen zárni ezt a részt. Ambros Martín tanítványai a bajnokságban még hibátlanok, a Bajnokok Ligájában ugyanakkor már becsúszott egy vereség. Pár hete a francia Metz nagy meglepetésre simán győzni tudott Győrben. Ettől függetlenül a folytatás úgy alakult, hogy Oftedalék már az első helyről várják a mostani találkozót, melyen a győriek spanyol vezetőedzője szerint nem lesz egyszerű megszerezni a két pontot, de természetesen ez a céljuk – több okból is.

„Egyrészt még egy botlást idehaza nem engedhetünk meg, másrészt pedig szeretnénk kellemes szájízzel lezárni ezt az időszakot, s a közönségünknek is tartozunk annyival, hogy győzzünk. Az elmúlt hetekben, úgy gondolom, fokozatosan javult a védekezésünk, és bár rendkívül fiatal ellenfelekkel találkoztunk, gondolok itt a horvát Lokomotiva Zagrebre a BL-ben vagy a NEKA-ra a bajnokságban, maximális koncentrációra volt szükségünk, mert egy-egy kihagyást meg tudtak büntetni ezek a csapatok is. Fiatal játékosokból áll a Buducnost is, így hasonló összecsapás várható, mint a korábbiak. A klub ugyanakkor rendkívül rutinos, régóta ott vannak ők is a Bajnokok Ligájában, így tudják, mit jelent ebben a sorozatban hétről hétre pályára lépni” – fogalmazott Ambros Martín, aki továbbra sem számíthat a dán Line Haugstedre, valamint a szülés után lévő Jelena Despotovicra, és a még állapotos Kari Brattset-Dale sem áll rendelkezésre.

A Buducnost eddig kétszer nyert – idegenben 40–27-re verte a török Kastamonut és 25–24-re nyert Zágrábban, a Lokomotiva ellen –, egyszer döntetlenre végzett – 30–30 otthon a román Rapid Bucurestivel – és kétszer kikapott – a dán Esbjerg 28–23-mal, a francia Metz 36–28-cal vitte el a két pontot a híres-hírhedt podgoricai Moraca-csarnokból –, így öt pontjával jelenleg az ötödik helyen áll.