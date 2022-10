Kangoeroes Mechelen - Sopron Basket 62-91 (23-22, 9-22, 7-26, 23-21)

Willebroek, 400 néző

Kangoeroes Mechelen: Berkani 14/6, Resimont 14/6, Nauwelaers 1, Bertsch 15, Morrison 10 Cs.: Denys 8, Kibedi -, Van Gils -, De Vooght -

Sopron Basket: Fegyverneky 10, Sykes 24, Kunek 4, Brooks 11/3, Stankovic 4 Cs.: Magbegor 12, Czukor 14/12, Varga A. 7/3, Böröndy 5/3

A magyar csapat legjobb dobói: Sykes 24 pont, Czukor 14, Magbegor 12, Brooks 11, Fegyverneky 10

Statisztika

Mezőny dobószázalék: 23/62 37% ill. 37/71 52%

3-pontos dobószázalék: 4/17 24% ill. 7/15 47%

Büntető dobószázalék: 12/17 71% ill. 10/10 100%

Lepattanó: 27 (Resimont 7) ill. 47 (Magbegor 11)

Gólpassz: 14 (Nauwelaers 4) ill. 18 (Sykes 7)

Szerzett labda: 7 (Denys 4) ill. 8

Eladott labda: 14 ill. 11

Fault: 15 ill. 21

EFF: 56 (Resimont 16) ill. 123 (Sykes 34)

A címvédő Sopron Basket könnyedén nyert az újonc belga Mechelen vendégeként csütörtökön a női kosárlabda Euroliga 2022/23-as idényének az első fordulójában.

Az NB I-ben 15-szörös aranyérmes soproniak áprilisban sporttörténelmet írtak azzal, hogy az isztambuli Final Four megnyerésével, első magyar klubként felültek a kontinens trónjára. Gáspár Dávid együttese jelenleg idehaza töretlenül menetel, és 7/0-s mérleggel vezeti a bajnoki tabellát, ugyanakkor egy hete elvesztette az Európai Szuperkupa-mérkőzést Bourges-ban.

A két gárda első találkozóján a hazaiak csak az első negyedben voltak méltó ellenfelei a sorozatban 30. nemzetközi idényét megkezdő Sopronnak, amely a nyáron érkezett Brittney Sykes kosaraival meglépett riválisától. A második negyedet 22-9-re nyerték a vendégek, majd a harmadikat egy 18-1-es rohammal kezdték, ekkor már 30 pontos különbség volt a csapatok között.

Ezzel gyakorlatilag eldőlt a meccs, az ellenfelükhez képest kétszer annyi lepattanót szedő magyaroknál az ausztrál válogatottal nemrég világbajnoki bronzérmes Ezi Magbegor is belelendült, s a zöld-sárgák sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben - számolt be a mérkőzésről az MTI.

Sopron jövő szerdán a török Mersinhez látogat.

Beszámoló a klub weboldaláról:

Nem sok információnk volt az Euroliga újoncáról, de bíztunk benne, hogy nem ma szerzik meg a történelmi győzelmüket.

A kiváló formában lévő Jeca szerezte az idei Euroliga szezon első kosarát, míg a másik oldalon Dragana blokkja okozott örömet kispadunknál (1. perc 0-2). A 2. percben a hazaiak Bertsch révén mutatták fel az első találatukat, Berkani triplájával pedig a vezetést is átvették (3. perc 5-4). A negyed derekán, Slim két duplájával ismét előbbre jártunk (5. perc 7-8). A 7. percben, Zsófi taktikai faultját követően kimentek videózni a játékvezető hölgyek és nagy tanakodás után végül sportszerűtlen hibát ítéltek (16-14). Időközben Alíz jelentkezett játékra, így már a pályáról figyelhette, ahogy Zsófi egyenlít (7. perc 16-16). Tudtuk, hogy nagyon jól dobnak a belgák távolról, mégis három triplát kaptunk az első 8 percben. Az időkérésnél Gáspár Dávid is számon kérte ezt csapatától (21-20). A negyed végén Alíz hármasa kimaradt, így előnnyel zárták az első 10 percet a hazaiak (23-22).

A folytatásban Dalma került helyzetbe a 6,75-ösön túl, és az ő triplája már a gyűrűbe hullt (23-25). Berkani megint nagyot homorított egy kontakt során, és megint megették a játékvezetők, támadó hibát ítélve Slimnek. Egyelőre sok pontot hozott a mérkőzés, a mérkőzés ritmusa riválisunknak feküdt jobban. A minimális vezetés így is megvolt (14. perc 28-29). A 16. percben Dalma másodszor is bevert egy triplát. Ezúttal a túloldal kért időt (16. perc 30-35). Úgy tűnt azonban, hogy rátaláltunk a játékunkra. Nem adtunk könnyű távoli dobóhelyzeteket a fehér mezeseknek, akik így jobbára elhajították a labdát, mi pedig gyors támadásokkal 10 pont fölé növeltük a különbséget (félidő 32-44).

Slim 14. pontjával folytatódott a játék, majd Jecának osztott ki egy gólpasszt (22. perc 32-48). A 23. percben Ezi révén 20, majd 22 pontosra duzzadt a különbség (32-54). Remekül játszottunk! 10 pontot termeltünk alig két és fél perc alatt, míg egye sem kaptunk! A 25. percben elértük a 60. pontunkat is, és még mindig pont nélkül állt a Mechelen a második játékrészben (32-60). Nem kért időt a belga kispad, pedig közben elérte a 30 pontot is a különbség (26. perc 32-62). Közel 7 perc elteltével, a büntető-vonalról született meg az újabb hazai pont (27. perc 33-62). A negyed hajrájában Kiwi is megdobta az első kosarát az Euroligában (37-68). A Mechelen kijött a szorításunkból, de így is azt történt a pályán, amit mi akartunk (3. negyed 39-70).

A záró 10 percben is kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. A 33. percben Alíztól láthattunk egy szép triplát (42-79). Ezi egy masszív dupla-duplát felmutatva uralta a palánk alatti területet, ahol a tőle már korábban is megcsodált blokkokból is kiosztott párat. A nagy különbség mellett a hajrához érkezve csökkent a koncentrációs szintünk, melyet szakvezetésünk is észlelt és teljes erőbedobást kért az időkérésünk során a csapattól (36. perc 50-81). Mentünk előre, de a hibák száma megnövekedett, így a lelkes belgák némileg kozmetikázni tudtak a különbségen (62-91).

A következő feladat itthon vár ránk, vasárnap 17 órától a Csata otthonában.

Gáspár Dávid: Nagy tempóban indult a mérkőzés, ellenfelünk remek ritmusban kosárlabdázott, és értékesítette a helyzeteit, mely 23 pontot hozott nekik az első negyedben. Ezen akartunk változtatni a folytatásban, és örülök, hogy sikerült! A két középső negyedben kevés ponton tudtuk tartani őket. Gratulálok ellenfelünknek, jól játszottak, és csapatomnak is, hogy tudott változtatni a mérkőzés során, és egy pontosabb védekezés mellett a támadójáték hatékonyságát is megtartotta.

Jelena Brooks: Nem volt ez olyan egyszerű mérkőzés, mint azt az eredmény mutatja. Örülök, hogy győzelemmel rajtoltunk. A második negyedtől megtaláltuk a ritmusunkat, és az ellenfelünk támadójátékának az ellenszerét is. Ezt folytattuk a szünetet követően is, mely döntőnek bizonyult. Sok sikert kívánok a belga csapatnak a folytatásban, látszik, hogy sokat tesznek a kosárlabdáért, megérdemelten vannak itt az Euroligában.