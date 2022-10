Percről percre

90+3. perc: Letelik a három perc hosszabbítás, vége a mérkőzésnek.

89. perc: Fodor fejesét üti ki Rusák a bal alsó elől.

85. perc: Simon A. tekeri a labdát balról, 11 méterről kapu mellé.

83. perc: Medgyes helyére Hudák áll be a vendégeknél.

82. perc: GÓÓÓL! Nagy P. ugratja ki Medgyest, ő pedig a labdaátvétel után 12 méterről a jobb alsóba lő. 0-2.

78. perc: Kiss Bence lövi a labdát élesen középre, Priskin a levegőből a kapura húzza azt, Rusák bravúrral véd.

74. perc: Gyirmóti cserék: Herjeczki helyére Soltész Dominik áll be, Pethő helyére pedig Simon András érkezik.

71. perc: Priskin fejese elmegy Rusák kapuja fölött.

69. perc: Újabb kettős csere a hazai oldalon: Kovács K. helyére Kiss B., Bencze helyére pedig Tuboly.

69. perc: Kovács K. kap sárga lapot.

64. perc: Medgyes lövése száll el a kapu fölött. Balról, 13 méterről próbálkozott.

62. perc: Kiss M. szögletre után Csinger csúsztatja a labdát kapu mellé.

61. perc: Óvári helyére Priskin, Kovács I. helyére Kiss Bence áll be a hazai oldalon.

56. perc: GÓÓÓÓL! Szegi bedobásába rosszul ér bele Papp, és ezzel ad gólpasszt Herjeczkinek, aki 12 méterről a kimozduló Fadgyas alatt a kapuba lő. 0-1

54. perc: Nagy P. szögletét Kovács M. fejeli vissza jobbra, Polgár még beleér, és róla megy kapu mellé a labda.

53. perc: Kiss M. 19 méterről a sorfalba lövi a labdát.

51. perc: Rusák passzolja oda a labdát Óvárinak a tizenhatos előterében, Kovács M. pedig lerántja. Sárga lap, az ETO pedig jó helyről végezhet el szabadrúgást.

46. perc: Csere nem volt a szünetben, így változatlan összetételű csapatokkal kezdődik meg a második félidő.

45. perc: Hosszabbítás nincs. Véget ér az első félidő.

44. perc: Bencze próbálja félpályáról átívelni a labdát Rusák fölött, de a gyirmóti kapus visszaér a kapuba.

40. perc: Medgyes lövése elmegy a Fadgyas kapuja mellett.

39. perc: Nem szabadul fel a gyirmótiak kapuja. Egy megpattanó kapuralövés után Kovács I. próbálja kapu felé pöckölni a labdát hat méterről, de célt téveszt.

38. perc: Óvári kellemetlenkedik a gyirmóti tizenhatoson belül, Rusák röplabdás mozdulattal kap bele a labdába, aztán a vendégek védői üggyel-bajjal ugyan, de szögletre mentenek.

35. perc: Herjeczki lövése egy hazai védőről pattan szögletre.

32. perc: Óvári középen centikkel marad csak le Kovács K. jobb oldali beadásáról.

30. perc: A kapura törő Pethő esik Csinger mellett a tizenhatos vonalánál. A játékvezető kifelé ítél szabadrúgást.

25. perc: Kovács I. 8 méterről, középről Rusák kezébe fejeli a labdát Benczenleitner bal oldali beadása után.

19. perc: Medgyes Z. lövése megy el a kapu mellett.

17. perc: Csörgőtől elpattan a labda a félpályánál, és így kap csapattársától pazar labdát Óvári. De mire a kapu elé ér az ETO támadója, Polgár utoléri, de Óvári így is el tudja rúgni a labdát, amit a kapujából jól kimozduló Rusák véd.

16. perc: A kezdeti ETO-rohamok után inkább már a gyirmótiaknál van a labda, de komolyabb helyzetig nem jutottak el a sárgamezesek.

4. perc: Kiss M. jobbról beívelt szabadrúgását Fodor fejeli kapu fölé 8 méterről.

2. perc: Bacsa lövi a labdát kapura 12 méterről. A lapos, nem túl erős próbálkozás középre tart, így nem okoz gondot Rusáknak.

1. perc: A zöldben játszó hazaiak kezdik a meccset. Sárgában a gyirmótiak.

A gyirmótiak hátvédjét, Helembai Márkot a hétvégi mérkőzésen a pályáról mentőautóval szállították el egy fejsérülést követően. A Kisalföld információi szerint a fiatal játékos koponyatörést szenvedett. A két csapat közösen feszített ki molinót "Gyógyulj meg Márk!" felirattal a kezdőrúgás előtt.

Előzetes - A két csapat legutóbb a 2020/2021-es idényben játszott egy csoportban, ősszel az ETO Parkban 4–1-es hazai siker született, a tavaszi szezonban azonban Gyirmóton a kék-sárgák győztek 2–1-re. Az akkori bajnokságban a Gyirmót végül ezüstérmet szerzett, s feljutott az NB I-be, míg az ETO 12. lett. Ebben az idényben a jelenleg harmadik pozícióban lévő kék-sárga együttes várhatja kedvezőbb helyzetből a győri rangadót, hiszen az ETO csak a nyolcadik helyen áll, igaz, mindössze két pont a két csapat között a különbség a tabellán.

„Mindent elkövettünk, hogy a lehető legjobb állapotban legyünk a Gyirmót ellen és megszerezzük a nagyon fontos három pontot. Nyilván nem lesz könnyű dolgunk, ellenfelünknek rendkívül rutinos edzője van, emellett megvan a csapat stabil alapjátéka, amit évek óta csiszolgatnak. Biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink, az lesz a kulcs, hogy ezeket hatékonyabban ki tudjuk-e használni. Lesznek fontos hiányzóink, de van annyira erős a keretünk, hogy tudjuk őket pótolni” – mondta a Rába-partiak vezetőedzője, Tímár Krisztián.

„Sajnos hétvégén elszenvedtük harmadik vereségünket, így szerdán szeretnénk javítani. Bízom benne, hogy játékosaink is átérzik a mérkőzés fontosságát és sikerül nekik a legjobb formájukat hozni. Sajnos egyik legtehetségesebb játékosunkra, Helembai Márkra úgy tűnik, hosszú ideig nem számíthatunk a sajnálatos sérülése miatt, ami a csapat többi tagját is megviselte, ezért a lelkeknek is jót tenne egy sikeresen megvívott mérkőzés. Ha örülni szeretnénk a lefújást követően, akkor többet kell tennünk a győzelemért, a védekezésünkön mindenképpen javítanunk kell, elöl pedig nagyobb arányban kellene értékesíteni az adódó helyzeteinket. Nagyon szoros a mezőny a másodosztályban, ezért szinte minden mérkőzés háromesélyes” – fogalmazott Csertői Aurél, a gyirmótiak vezetőedzője.