Úgy tűnik, most már nem múlhat el hétvége Kovács Bálint sikeres szereplése nélkül. A H-Moto Team 21 éves motorosa előbb négy futamot is megnyert a Takarékbank Magyarország Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa utolsó két versenyhétvégéjén az Open 1000-es kategóriában, miközben Rijekában győzelemre vitte a Ducatit az Alpok–Adria-bajnokságban, végül pedig a hatodik helyen zárt csapatával a Bol d’Oron, az Endurance-vb legutóbbi 24 órás viadalán. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy a Hungaroringen megfutotta a leggyorsabb kört – 1.49,428 –, amit magyar versenyző valaha elért a mogyoródi aszfaltcsíkon, akkor elmondhatjuk, tényleg csak egy remek zárás hiányzott a 2022-es teljesítményének megkoronázásához.

Az elmúlt hétvégén Brnóba látogatott el az Alpok–Adria-bajnokság mezőnye: Kovács Bálint, aki a HUMDA Academy támogatott pilótája, az MW Performance gárdájának Ducatijával ismét bebizonyította, jelenleg talán ő a legjobb formában lévő magyar versenyző. Az Alpok Adria Bajnokság utolsó versenyhétvégéjén előbb – Rijekához hasonlóan – a negyedik helyet szerezte meg a rajtrácson, majd a szombati és a vasárnapi viadalt is a második helyen zárta, annak ellenére, hogy végig tapadási gondokkal küzdött.

„Nem titok, kicsit feszültebben vártam az Alpok–Adria szezonzáróját, ugyanis egyrészt a brnói pályán két évvel ezelőtt motoroztam utoljára, míg a Ducatival több mint egy hónappal ezelőtt versenyeztem. Ugyanakkor abszolút nem volt rajtam teher, egyet szerettem volna elérni, hogy ezt a sikeres évet megfelelően tudjam lezárni. Nem tagadom, az első pillanattól az utolsóig voltak gondjaim, a szabadedzéseken végig hadilábon álltam a gumikkal, egyszerűen nem volt a motornak tapadása néhány kör megtétele után. Az időmérőkön kipróbáltam kétfajta keveréket is, elsősorban a versenyre készültem, így végül a negyedik helyre értem oda. Szombaton a sprintverseny alatt is folyamatos volt a tapadásvesztésem, a tempóm sem volt elég a győzelemhez, ezek alapján elégedett voltam a második hellyel, valamint a versenyen futott legjobb köridővel. Sajnos vasárnap a rendezők hibájából lemaradtam a warm-upról, így esélyem sem volt kipróbálni azt a beállítást, amit a futamon akartunk használni. Ennek ellenére egy jó rajt után hamar az élre álltam, ám a verseny felénél ismét elfogyott a gumim, ráadásul az utolsó három körben technikai gondjaim is adódtak, így a Superbike kategóriában ismét a második hely lett az enyém” – fogalmazott Kovács Bálint.