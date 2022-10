A Visegrádi Csoport tagországainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) közös nemzetközi országúti kerékpárverseny sorozata, a Visegrád 4 Kerékpárverseny, 2023. július 8-án hazánkban indul, majd másnap Szlovákiában folytatódik, míg a lengyel, valamint a záró, cseh futamra július 22-én és 23-án kerül majd sor. A magyar viadal útvonala a tervek szerint nem változik, a korábbi években megszokottaknak megfelelően ezúttal is Budapestről rajtol, és Pannonhalmán ér véget. A megmérettetés hazánk legmagasabb besorolású egynapos férfi profi versenye.

Természetesen a főszervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület 2023-ban is megrendezi a Nemzetek Kupája ifjúsági világkupa futamot, amely jelen állás szerint a kilencfordulós sorozat utolsó állomása lesz augusztus 16. és 18. között. A Nemzetek Kupája egynapos és többnapos versenyeket is tartogat, Magyarországon egy háromnapos megmérettetésre kerül sor. A viadalok között olyan események is megtalálhatók, mint a legendás utánpótlás klasszikus Párizs-Roubaix, vagy éppen az egyik legfelkapottabb ifjúsági többnapos, a cseh Junior Békeverseny.

A versenyekkel kapcsolatos további információk, érdekességek a Visegrád 4 kerékpáros-sorozat magyar futamának hivatalos honlapján találhatók.