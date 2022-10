Örömteli hírről számolt be az Audi-ETO női kézilabdacsapata: "Újabb taggal bővült az ETO-család, hiszen a Győri Audi ETO KC elnöke, Görbicz Anita ma hajnalban, azaz 2022. október 22-én életet adott második gyermekének, Vincze Domonkosnak. A kisfiú 52 centiméterrel és 4110 gramm súllyal érkezett meg. Az édesanya és a baba is jól vannak. Gratulálunk Görbének, és természetesen Vincze Ottónak is, jó egészséget kívánunk az egész családnak!"

A jókívánságokhoz lapunk is csatlakozik.