45. p: Melnik cselezgetett jobbról befelé, majd 17 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. 0–1.

49. p: Leoni baloldali beadására Navratil robbant be és 5 méterről, jobbal a hazai kapuba továbbította a labdát. 0–2.

62. p: Ötvös jobb oldali beadása után Makowski a lécre fejelte a labdát, az onnan lepattanót Ilievszki sodorta a hálóba. 0–3.

Az elmúlt bajnoki fordulóhoz képest mindkét együttes alaposan felforgatott összeállításban lépett pályára. Ezzel együtt sem változott a papírforma, az élvonalbeli együttes lépett fel támadólag, s kezdeményezett sokkal többet az első játékrészben, ami helyzetekben, de főleg vendégszögletrúgásokban mutatkozott meg. Jól állt azonban a lábán a hazai védelem, s már-már úgy tűnt, sikerül gól nélkül lehozni az első félidőt, amikor előnyhöz jutott a vendégcsapat.

A folytatásban is a Kisvárda irányított, s ez két gyors vendégtalálatban is megmutatkozott. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt minden, s bár mindkét oldalon cserékkel frissítették csapatukat az edzők, az iram egyre kisebb lett. A hajrában aztán már a Mosonmagyaróvár is el-eljutott a kisvárdai kapuig, ám a szépítés nem jött össze.

A láthatóan nagyobb játékerőt képviselő Kisvárda magabiztosan hozta a kötelezőt a tisztességgel, ám néha gyámoltalanul futballozó Óvárral szemben.

Horváth Csaba: – Az első félidőben zártan védekeztünk, kevés helyzetet engedtünk kialakítani a vendégeknek, kár a szünet előtti utolsó percben kapott gólért. A második félidőben már látványosabb volt a két csapat közötti különbség.

Török László: – Igaz, nehéz volt feltörni a hazai csapat védelmét, de egy percig sem forgott veszélyben a továbbjutásunk.