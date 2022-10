Szerkesztő

A napokban került ki egy videófelvétel, melyen Véber György, az Újpest U19-es labdarúgócsapatának edzője válogatott módon szidalmazza játékosait. A közel egyperces monológ amellett, hogy szinte kerüli a szóismétlést, több egy, a sportban megszokott felhevült állapotnál. Az egykori újpesti legenda emberi mivoltukban (gy)alázza a fiatal sportembereket.

Az eset kapcsán ami számomra komoly probléma, hogy a klub gyakorlatilag egy ejnye-bejnyével elintézte a dolgot: írásbeli figyelmeztetésben részesítette Vébert.

Időközben a Magyar Labdarúgó Szövetség vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Csak bízni tudok benne, hogy jó időre eltiltják Vébert – ha már a klub ezt nem tette meg –, aki azért eddig sem ment a szomszédba, ha keményen káromkodnia kellett az oldalvonal mellett, vagy anno játékosként a pályán. De ha nem is száműzi időlegesen vagy végleg a szakmából a szakembernek jóindulattal nevezhető személyt a szövetség, csak remélni lehet, hogy a közeg kiveti magából. Bár ahol például Bognár György még mindig tényezőnek számít – ugye emlékszünk a tavaly nyári EB-n a kirohanására a tévé stúdiójában, miközben a világ a dán Eriksenért aggódott, miután megállt a játékos szíve –, ez naiv gondolat.

Van az egésznek számomra egy kicsit össztársadalmi vetülete is. Sajnos a mindennapjainkra is jellemző, hogy nincs egy erkölcsi norma, amihez igazodunk. Jól jelzi ezt, hogy az egyik internetes oldal feltette a kérdést, hogy Véber elvetette-e a sulykot, vagy ez még belefér. Az eredmény megdöbbentő: a mintegy 7600 válaszadóból 2027 ember számára ez még elfogadható...



