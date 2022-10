A második félidőben Bach szerezte az első kosarat, Ellenberg pedig büntetőkből volt eredményes (52–35). Húsz pont közelében jártak a győriek (58–40), a Vasas azonban egy 10–0-ás rohanással felzárkózott (58–50). Érthető volt Cziczás László időkérése. Hosszú szünet után 58–52-nél Dombai szerzett fontos kosarat, majd a büntetőt is értékesítette. Török triplája után megint tíz pont volt a különbség (64–54). A zárószakasz előtt megint nagyobb lett a különbség, 70–57-tel vágtak neki az utolsó tíz percnek a csapatok.

Hullámzó volt a játék továbbra is, 72–62-nél Cziczás László időt is kért. Négy pontot dobtak zsinórban Törökék, de jött a válasz a vendégektől (76–66). Olyannyira nem, hogy tíz ponton belülre kerültek a vendégek, Varga Zsófia triplája a legjobbkor jött (83–72). A végjátékban azért gyökeres fordulat már nem állt be. A várakozásoknak megfelelően nehezen, de összességében magabiztosan nyerte meg a mérkőzést a SERCO UNI Győr, így négy forduló után továbbra is hibátlan a csapat.

Cziczás László: – A győzelemnek természetesen örülünk, a Vasas nagyon kemény ellenfél volt, sok csapat megizzad majd ellenük a szezon során. Így értékes ez a két pont. A játékunk még biztosan lesz jobb, nemrég kezdtük el a közös munkát.

Dubei Debóra: – A védekezésünk megint nem volt a legjobb. Múltkor is sok pontot kaptunk hazai pályán. Ezen kell dolgoznunk a folytatásban.

Milos Pavlovic: – Egy vereség után sosem lehet elégedett egy edző, de összességében nem rossz eredmény ez ahhoz képest, mennyi hibát vétettünk, milyen hullámzó játékot nyújtottunk. Azt gondolom, jó ellenfelei voltunk a győrieknek, akiknek gratulálok, mert megérdemelték a győzelmet.

Schaquilla Nunn: – Voltak jó periódusaink a mérkőzésen, a hibák számát kell a későbbiekben csökkenteni, hogy akár még jobb eredményt tudjunk elérni.