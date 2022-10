Atomerőmű SE–SKC 75–80 (22–15, 15–16, 21–22, 17–27)

Paks, NB I-es férfimérkőzés, 800 néző. V.: Papp P., Ádám, Rácz.

ASE: EDWIN 18/6, Pajor, Green 8/6, EILINGSFELD 18/3, ATKINSON 11. Cs.: Frank 3/3, Kovács Á. 8/3 GRUBOR 9/9 Taiwo. Edző: Csirke Ferenc.

SKC: JOSEPH 19/6, JONES 19/3, VALERIO-BODON 9/3, Barnett 5/3, Molnár 2. Cs.: Shine 10, DURHAM 14, Sitku, Supola 2, Takács. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Jó játékkal 9–4-re ellépett az SKC, ám egy 15–4-gyel elhúzott a Paks. A második etap elején Jones és Durham vezérletével egy pontra feljött az SKC. A szünetben hattal "ment" a mindkét negyed végén dudaszóra triplát dobó ASE. Jones vezérletével 12–3-mal kezdve a második félidőt fordított, sőt, 6 ponttal is vezetett az SKC, de a harmadik negyed végén az ASE "repesztett" egy 15–3-as rohanást. A zárószakaszban váltva vezettek a csapatok, a hajrában Joseph és Jones révén az SKC volt pontosabb.

Kosztasz Flevarakisz: – Szeretnék gratulálni mindkét csapatnak, kemény mérkőzés volt, de erre számítottunk is. Az ASE nagyon jó csapat, hazai pályán a nyitófordulóban az Albát verték meg, tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Jó a tranzíciós játékuk és van egy elképesztően jól teljesítő Eilingsfeld Jánosuk. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a negyedik negyedre "ért be" a csapatunk, szívvel-lélekkel küzdöttünk, együtt harcoltak a játékosok. Sok új játékosunk van, de úgy gondolom, most kezdik megérteni a filozófiánkat, véleményem szerint jó úton haladunk. Készülünk a következő találkozóra, ahol hasonló mentalitással szeretnénk játszani.