Ma 18 órától Szolnokon, a Magyar Kupa-győztes Olaj otthonában lép pályára a Sopron KC, mely a bajnokságot váratlanul sima, fölényes győzelemmel kezdte (a DEAC-ot verte 90–62-re).

Kosztasz Flevarakisz, a soproni gárda görög szakvezetője hangsúlyozta: a Szolnok az utóbbi években egyértelműen meghatározó, élcsapata a magyar kosárlabdának, saját pályáján ráadásul rendkívül erős. Az előző évadban inkább délvidéki, szerb és horvát légiósokra épített, akik közül csak Szubotics maradt, most a többi külföldi amerikai. A játéka kicsit átalakult a Szolnoknak, amely most rendkívül atletikus gárda, nagyon sok "veszélyes fegyverrel": gyors ponterős irányító, távolról remekül dobó bedobó, erőteljes, a palánk alatti fizikai erejét érvényesítő center. Taktikailag is széles a Szolnok repertoárja, gyakran váltogatják a védekezési formákat.

Saját csapatáról annyit mondott a görög tréner, hogy végig jó hangulatban készült a társaság, és ezt csak fokozta a fölényes, DEAC elleni diadal. Ahhoz, hogy Szolnokon jó mérkőzést játsszon, nem mellékesen jó eredményt, netán bravúrt érjen el a csapat, egyrészt nagy energiával, lendülettel, másrészt fegyelmezetten, koncentráltan, csapatként kell játszani mind támadásban, mind védekezésben. Emellett pedig kulcskérdés lesz a lepattanók megszerzése.